Jon Bon Jovi se emociona al hablar de su nueva vida como abuelo: "Se me llenarán los ojos de lágrimas”

El cantante Jon Bon Jovi, de 63 años, ha compartido su emoción por convertirse en abuelo por primera vez y ha reflexionado sobre cómo esta nueva etapa marca un nuevo capítulo en su vida. El artista y su esposa, Dorothea Hurley, recibieron la noticia este verano, cuando su hijo Jake Bongiovi, de 23 años, y su esposa, la actriz Millie Bobby Brown, de 21, anunciaron que habían adoptado una niña.

En una entrevista con The Mirror, Bon Jovi describió la experiencia como “fantástica” y aseguró que esperaba con ilusión una Navidad diferente. “Ser abuelo es otro capítulo. De hecho, mi hijo Jesse y su esposa esperan un bebé la próxima semana, así que pronto tendré dos nietos”, contó. El músico reconoció que aún se sorprende al ver crecer a sus hijos: “Sigo viéndolos como si tuvieran dos o tres años, y cuando ya tienen treinta y traen un bebé, piensas: ‘¡Guau, qué gran reinvención!’”.

Bon Jovi se mostró especialmente conmovido al pensar en el momento en que su esposa reciba la llamada con la noticia del nacimiento de su próximo nieto. “Cuando Dorothea reciba la llamada, se me llenarán los ojos de lágrimas. Es la magia de la vida”, declaró.

La llegada de una nueva generación

Jake y Millie Bobby Brown, que se casaron en mayo de 2024, confirmaron en agosto la noticia de la adopción de su hija con una publicación en redes sociales. “Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé a través de la adopción. Estamos entusiasmados de comenzar este hermoso capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad”, escribió la pareja.

La actriz británica ya había expresado en entrevistas su deseo de formar una familia. En una charla para el pódcastSmartless, reconoció que convertirse en madre siempre fue una meta personal. “Desde niña quise ser madre, como mi madre lo fue conmigo. Mi abuela también fue una parte fundamental de mi vida. Tener un hijo propio no es tan diferente de adoptar”, señaló.

Jake y Millie, ambos pertenecientes a familias numerosas, comparten la visión de criar en un entorno lleno de amor. “Nuestra casa siempre tendrá la puerta abierta para todos”, dijo la actriz. Con la llegada de su nieta y la próxima incorporación de un nuevo bebé a la familia, Jon Bon Jovi celebra no solo su carrera musical, sino también una etapa vital de unión y renovación. “Es un nuevo capítulo, y me emociona ser parte de esta historia”, concluyó el cantante.