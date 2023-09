Íñigo Onieva, el "okupa" pasajero de Villa Meona

Mientras se solventan los últimos detalles en el ático que compartirá con su esposa Tamara, Íñigo Onieva se ha convertido en "okupa" pasajero del chalet de su suegra, Isabel Preysler, en la lujosa urbanización madrileña de Puerta de Hierro. El nuevo matrimonio abandonó su amplio piso de alquiler en el centro de Madrid hace semanas para trasladarse temporalmente a la que se conoce irónicamente como Villa Meona, por la cantidad de baños en el inmueble.

Fuentes cercanas a la Preysler aseguran que la relación entre suegra y yerno se ha suavizado bastante desde que la hija de la filipina siguió lo que le dictaba su corazón y perdonó a Íñigo su infidelidad. Una de sus máximas es "el perdón es un don", y así lo ha aplicado para casarse con el hombre que la hizo tanto daño.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva Instagram

Al principio, Isabel recomendó a su hija que no se reconciliara con él y que continuara en solitario su camino, pero Tamy no hizo caso a su progenitora y decidió unir su destino al de Onieva. Por el momento, no se conocen nuevas crisis, y la vida del matrimonio discurre entre costosos viajes por el mundo y visitas a los restaurantes más caros y exclusivos. A Íñigo no se le conoce oficio y se supone que vive de los ingresos de su mujer. Se rumorea que los dos quieren unir esfuerzos y abrir un restaurante en Madrid dentro de unos meses.