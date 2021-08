El look imposible de Rafa Mora que provoca burlas en ‘Sálvame’

Gente

Moda

El magacín vespertino de Telecinco ha dedicado la tarde del miércoles 11 de julio al documental sobre Anabel Pantoja que se gestó sin su autorización. ‘Sálvame’ ha abordado el reportaje como uno de los estrenos del año, así que las altas esferas han pedido a la protagonista y al resto de colaboradores que se presenten en el plató vestidos de gala. Todos ellos han aparecido de punto en blanco, luciendo sus mejores atavíos, pero el estilismo que ha escogido Rafa Mora para la ocasión no ha terminado de convencer a sus compañeros.

El colaborador se ha presentado con una americana sin mangas que el mismo se ha encargado de cortar, dejando un acabado muy irregular y discontinuo. Para rematar, Rafa Mora ha combinado su chaqueta con unas deportivas, dando como resultado un conjunto que no se correspondía con la solemnidad de un estreno. De hecho, Carlota Corredera pensaba que había elegido ese outfit desacertado a propósito, por la animadversión que siente hacia Anabel Pantoja.

“¿Tú crees que así vas bien para un estreno?”, le ha preguntado Carlota Corredera. Rafa Mora ha argumentado su estilismo asegurando que “llevo más de 4.000 euros encima”, puesto que sus prendas están firmadas por los diseñadores más exclusivos. Una excusa que no han servido a la presentadora del programa: “¿Tú crees que la elegancia se corresponde con el precio de la ropa?”, a lo que él ha respondido: “Oye, que hay tíos que siguen mi moda”.

Cuando crees que Rafa Mora no puede hacer mas el ridículo, aparece con este look #yoveosalvame pic.twitter.com/qaJ60M0Ls3 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) August 11, 2021

Pero no ha sido Carlota Corredera y el resto de compañeros de Rafa Mora los únicos que han dejado claro que no les ha gustado su estilismo, sino que muchos usuarios de las redes sociales también han comentado lo poco acertado de su elección. “Cuando crees que no puede hacer más el ridículo, va y aparece con este look”, ha espetado uno de los internautas, mientras otro se mofaba: “Que alguien le explique que ir de marcas no es tener clase, pero bueno, él piensa que entrar a una discoteca en zona VIP es tener clase... ¿Qué nos podemos esperar? Va siempre mal vestido”.