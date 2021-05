Brutal enfrentamiento entre Rafa Mora y Anabel Pantoja en ‘Sálvame’: “Te cojo la cabeza y te reviento”

Los colaboradores de ‘Sálvame’, Rafa Mora y Anabel Pantoja, han tenido una fuerte discusión en la tarde de hoy, obligando al resto de colaboradores a intervenir para poner paz entre ambos.

Todo comenzó después de que la sobrina de Isabel Pantoja dejara caer que su compañero de plató había traicionado a Kiko Rivera y afirmará que le ha malinfluenciado contra ella. Rafa Mora se molestó por este comentario (él tiene muy buena relación con Kiko Rivera) y a partir de ahí, subió la tensión.

“Dime dónde, cuándo, a quién”, le decía Rafa Mora a Anabel Pantoja, tumbado en el suelo a modo de súplica, después de que esta le acusara de dar datos de su primo “que él no ha autorizado, al equipo y a gente de fuera”. “Si palmo pongo 100.000 euros, los doy a la ONG que me digáis. Mi puesto de trabajo y 100.000 ‘pavos’”, le respondió Rafa Mora.

Brutal discusión entre Anabel Pantoja y Rafa Mora en 'Sálvame'

Anabel Pantoja soltó una fuerte carcajada tras este comentario. “Que yo los tengo, que no soy como tú, que yo los tengo”, insistió el extronista de ‘MyHyV’. La sobrina de Isabel Pantoja se levantó muy enfadada de su silla diciéndole: “¿Cómo? ¿Qué no tengo yo que? ¿Qué estas diciendo, que yo no los tengo?”. Tras esto, Rafa Mora soltó un feo comentario que encendió a su compañera de plató.

Anabel Pantoja insulta a Rafa Mora y se marcha del plató

“Si los tuvieras, le pagarías un ascensor a tu padre”, dijo, en referencia a la cojera del padre de Anabel. Después, hizo un gesto como si caminara a la pata coja. Anabel, primero se encaró con él diciéndole que qué había dicho y, al ver el gesto, se marchó del plató insultando a Rafa Mora.

“Me cago en tu puñetera madre. La última vez que nombras a mi padre, desgraciado, que eres un desgraciado, envidioso, asqueroso. La última vez que llamas a mi padre cojo, que te cojo la cabeza y te la reviento, payaso”, le dijo.

Paz Padilla intentó poner paz entre ambos, sin éxito. Después, intervino Gema López para llevarse a Anabel Pantoja del plató y que concluyera el enfrentamiento. Más tarde, Rafa Mora se defendió: “Yo no insulto, estoy harto de que me insulten, ya son muchas veces. Esta chica, por un lado me insulta y por otra me intenta desacreditar, dando a entender que yo vendo a mi amigo”.

Brutal discusión entre Anabel Pantoja y Rafa Mora en 'Sálvame'