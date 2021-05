El brutal repaso de Carlota Corredera a Rafa Mora tras su duro enfrentamiento con Anabel Pantoja

El pasado viernes, en el plató de ‘Sálvame’ se vivió uno de los enfrentamientos más duros de toda la historia del programa de Telecinco. Los colaboradores Rafa Mora y Anabel Pantoja estuvieron a punto de llegar a las manos, obligando la intervención del resto de compañeros para evitar un espectáculo innecesario. El extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ se burló de la cojera del padre de Anabel Pantoja después de que ella le insinuase que había traicionado a Kiko Rivera.

El colaborador también saltó a la pata coja para mofarse de su movilidad reducida, lo que terminó de encender a la sobrina de Isabel Pantoja. “Me cago en tu puñetera madre. La última vez que nombras a mi padre, desgraciado, que eres un desgraciado, envidioso, asqueroso. La última vez que llamas a mi padre cojo, que te cojo la cabeza y te la reviento, payaso”, le dijo justo antes de marcharse del plató.

Hoy se han vuelto a ver las caras en ‘Sálvame’ para zanjar el conflicto y ha sido Rafa Mora quien ha tomado la iniciativa. “Yo pedí disculpas por el gesto y también a la audiencia porque fue algo muy bochornoso”, comenzó el colaborador, quien quiso aclarar que con sus actos no quería meterse con una persona que tiene una discapacidad.

Rafa Mora haciéndose la víctima y dando la vuelta a la situación



No te lo compramos: EXPULSAR A RAFA MORA #yoveosálvame pic.twitter.com/iRyDX9bxYI — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 10, 2021

El tono de Rafa Mora esta tarde ha sido muy calmado, en contraste con lo que se vió el pasado viernes, algo que no ha convencido ni a la audiencia ni a la conductora del programa, Carlota Corredera. La presentadora no se cree las disculpas del colaborador y piensa que lo suyo es un paripé. “Si tú pides perdón y eres sincero, lo primero es que no nos hagas pasar por tontos”, ha dicho Corredera, lo que ha mosqueado al extronista, que ha intentado excusarse.

-Carlota Corredera: “No nos hagas pasar por tontos Rafa Mora”



Una tarde más, @CarlotaLlauger no podría estar mejor #yoveosalvame pic.twitter.com/VGA2txA5T4 — GOSSIP Boy 💫✈️ (@JuanjoElCotilla) May 10, 2021

Sin embargo, la bronca no ha terminado ahí. “No entiendo tu perdón cuando no asumes lo que has hecho mal. Si tú realmente sientes lo que dijiste, llega hasta el final, no pongas paños calientes y rehúyas de lo que pasó”, siguió la presentadora. Ante las continuas interrupciones del colaborador, Carlota Corredera tuvo que llamarle la atención: “Te voy a pedir que sea un poco educado. No te voy a volver a pedir que estés en silencio porque entonces pediré que te bajen el micro”.