Kiko Hernández y su cajón oculto: los secretos más inconfesables del colaborador de ‘Sálvame’

Gente

Telecinco

Esta semana ha sido de lo más movidita en ‘Sálvame’. Los índices de audiencia no son lo que eran y los altos mandos han tenido que buscar nuevas estrategias para redirigir a los espectadores a Telecinco. El despido de Antonio Canales en pleno directo y toda la polémica que se ha devenido después ha sido una de las cartas que ha jugado el magacín vespertino, pero no la más sorprendente. Tras más de diez años en antena y máxima protección a Kiko Hernández, el formato de La fábrica de la tele contaba con un testimonio que prometía hundir al colaborador estrella y mostrar una supuesta cara oscura.

Una confidente secreta que no quiso dar la cara acusó a Kiko Hernández de haber traicionado a una de sus mejores amigas, la mujer con la que apareció en la portada de una conocida revista del corazón hace ya tres años. Según la testigo, el tertuliano era consciente de que un paparazzi les estaba retratando, y no se lo dijo a su colega porque le interesaba aparecer entre las páginas del medio. Unas acusaciones que el colaborador de ‘Sálvame’ desmiente rotundamente, asegurando que tanto él como su acompañante se rieron a carcajadas cuando vieron las imágenes y lo que pretendían dar a entender.

Kiko Hernández con "una amiga especial"

Además, Kiko Hernández aseguró que la revista en cuestión se puso en contacto con él para avisarle de que tenían las imágenes, y le ofrecieron la posibilidad de retirarlas del mercado, una idea que el tertuliano rechazó. “Yo no voy a pedir un favor por esas fotos en las que no se ve nada. Por eso, no pido yo un favor”, asegura el madrileño en ‘Sálvame’. De hecho, el tertuliano reconoce que, a lo largo de su carrera mediática, sí ha solicitado en varias ocasiones que se oculten determinadas instantáneas o noticias relacionadas con su persona.

“Algunas cosas sí he dicho que las retiren, fotos o lo que sea que no quiero que salga, pero esto me daba igual”, reconoció el tertuliano en ‘Sálvame’. Por lo visto, Kiko Hernández tendría una especie de ‘cajón oculto’ repleto de fotografías o informaciones que darían a conocer una cara nunca antes vista del colaborador, una cara que se ha esforzado en esconder con mucho empeño. ¿Cuáles son estos secretos inconfesables por lo que sí está dispuesto a pedir varios favores? De momento, siguen siendo muchos los misterios que rodean al ex gran hermano, pero ‘Sálvame’ ya ha abierto la veda... ¿Destaparán nuevos trapos sucios de Kiko Hernández con tal de elevar los índices de audiencia?