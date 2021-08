‘Sálvame’ saca a la luz la cara oculta de Gema López y pone ‘en peligro’ su trabajo

Egos TV

Telecinco

Gema López es uno de los pocos rostros de ‘Sálvame’ que se consideran ‘intocables’ para la cúpula del programa. Junto a Kiko Hernández, la periodista es la única que nunca habla de su vida privada por voluntad propia. Una condición que se respeta, ya que ella nunca ha concedido ninguna exclusiva ni ha comercializado con su faceta personal para proteger la privacidad de sus seres queridos. Una postura hermética que genera muchísima expectación entre los espectadores.

Gema López en 'Sálvame'

Pero hoy las cosas podrían cambiar para la colaboradora. ‘Sálvame’ abría el programa este lunes con la noticia de “la gran mentira de Gema López” ante el asombro de la periodista, quien ha mostrado su descontento al tratar este tema. “Apunten la fecha de hoy en el calendario porque va a pasar algo inédito. Gema López se ha salvado de las críticas y ha sido intocable, hasta hoy. La bomba está a punto de estallar, y aunque sabemos que siempre has defendido la parcela privada de tu vida, eso va a cambiar. No te ha hecho ninguna gracia cuando alguno de tus amigos ha querido cruzar esa línea. Este programa va a respetar no hablar de tu vida personal, pero es la profesional la que hoy se puede ver perjudicada”, ha contado una redactora en un vídeo sobre la colaboradora.

Por su parte, Gema López ha asegurado que ella “seguirá trabajando en ‘Sálvame’ hasta que le compense”, dejando entrever que si se pasa una línea que para ella es sagrada no tendría problema ninguno en coger sus cosas y abandonar el programa que le ha dado de comer durante más de una década.

Cabe destacar que la periodista es una de las más admiradas y queridas por el público. Su profesionalidad, objetividad y sensatez a la hora de abarcar los temas de actualidad provoca constantes aplausos entre la audiencia. Hace tan solo unas semanas, López se enfrentó públicamente con Rocío Carrasco cuando esta acudió a ‘Sálvame’ como defensora de la audiencia, rebatiendo con argumentos partes del relato que esta contó sobre sus hijos, Rocío y David Flores, durante su documental. ¿Le habrá pasado factura esa postura a Gema López?