La inesperada decisión de Rocío Flores que pone en jaque a su madre Rocío Carrasco

Fue uno de los fichajes estrella de ‘El programa de Ana Rosa’ de la temporada anterior. Rocío Flores sorprendió a todos al aceptar colaborar de forma habitual en el matinal de Telecinco, supuestamente bajo el pretexto de defender a Olga Moreno durante su concurso en ‘Supervivientes’. Todo parecía indicar que, finalizada la estancia de la mujer de Antonio David Flores en Honduras, la joven se retiraría de nuevo de la pequeña pantalla para centrarse en su faceta como influencer, pero nada más lejos de la realidad. Tal y como se ha confirmado recientemente, la hija de Rocío Carrasco se mantendrá en el equipo de tertulianos del espacio de Unicorn Content.

Rocío Flores se siente de lo más cómoda en ‘El programa de Ana Rosa’ y parece que quiere alargar su presencia en el formato, una decisión que, inevitablemente, apunta a la serie documental de su madre, que el próximo otoño estrenará su segunda temporada: ‘En el nombre de Rocío’. En su primera etapa en el matinal de Telecinco, la sobrina de Gloria Camila se limitaba a pronunciarse sobre el concurso de Olga Moreno en ‘Supervivientes’ y en alguna ocasión concedió algunas declaraciones sobre la problemática que todavía mantiene con la mujer que le dio la vida.

Rocío Flores en 'El programa de Ana Rosa' FOTO: Telecinco

Con ‘Supervivientes’ fuera de la parrilla de Telecinco, el único formato que explica la presencia de Rocío Flores en ‘El programa de Ana Rosa’ es la segunda temporada de la serie documental de su madre, lo que lleva a presagiar que, de cara a la próxima temporada, tomará mucho más partido en las polémicas y episodios a los que Rocío Carrasco haga referencia.

Rocío Flores ha demostrado en varias ocasiones que no le tiembla el pulso a la hora de desmentir a su madre en pleno directo, así que no resulta descabellado pensar que hará lo propio cuando se estrene ‘En el nombre de Rocío’. La segunda temporada de la serie documental todavía no ha visto la luz y ya cuenta con varios testimonios que desdicen el relato. Menudo otoño le espera a todo el clan...