La crónica de Mariñas: Ortega Cano reapareció para incordiar

Continúa el culebrón Carrasco- Mohedano, parece lo de nunca acabar y solo está empezando. Hay tema para largo, nos dará momentos únicos y risibles en muchos casos. Tienen habilidad y facilidad para el oportunismo, en esta ocasión Ortega Cano y Amador están circunstancialmente unidos. Aunque no creo que duren ni perduren. Es un final que no imagino lejano, se tirarán los trastos y se pondrán a parir. Son emparejamientos consecuencia del oportunismo que no evitan, repudian ni tampoco rechazan. Le sacan partido porque les consiente y porque les permite mantenerse en el candelero y seguir actuales, por eso pierden la cabeza y el sentido común. Lo importante y significativo es que tenemos en la mano un nuevo culebrón que resultará largo, divertido y escandaloso. El buen final del verano y sugerente principio del otoño. No podíamos pedir ni soñar con nada mejor, que suerte la nuestra. Estamos preparados para lo que vendrá y también muy dispuestos a pasarlo bien. La risa estará servida o, por lo menos, así lo creo y deseo mientras Ortega y Amador componen esa inesperada unión contra Rocío Carrasco, que sin duda llenará los próximos tiempos. La realidad siempre supera a la ficción y esta es una prueba irrefutable. Continuamos esperando nuevos y descacharrantes capítulos de una historia que se vende por sí misma y no porque la glosemos y exaltemos. Repito e insisto: la realidad siempre supera a la ficción aunque todavía me cueste creer que sea real cuanto les he contado.

Amador ya ha recibido supuestamente una llamada del ex cuñado Ortega Cano para interesarse por su salud y decirle los pasos que piensa dar con su hija Gloria Camila para que se revise el testamento de «la más grande». Ni en sus canciones más disparatadas e histriónicas la de Chipiona pudo soñar que nuestra actualidad resulte como está siendo ni que Ortega y Amador unirían sus fuerzas contra Rociíto. Los que han podido visionar algunas secuencias de estos nuevos episodios de la docuserie auguran una nueva guerra mediatica entre su protagonista y el resto de la familia. Si Rocío reviviese estaría lista para volver a cantar «Que no daría yo por empezar de nuevo». Y no le faltaría razón para semejante nostalgia.