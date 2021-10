Polémica doble expulsión de Terelu y Miki Nadal en MasterChef

Gente

La sexta gala de “MasterChef Celebrity” terminó ayer con la doble expulsión de Miki Nadal y Terelu Campos. Una decisión muy discutida en las redes sociales, con la mayoría de los usuarios acusando de “tongo” a la organización del talent culinario presentado por Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera.

¡Sorpresa! Esta noche vivimos una doble expulsión en las cocinas de #MCCelebrity. Despedimos a @terelu_campos y @NadalMiki tras el gran reto de Oriol Castro. ¡Gracias aspirantes! https://t.co/5KB3O2GWnE pic.twitter.com/zeGrth2b38 — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

Arkano, David Bustamante, Verónica Forqué y Juanma Castaño fueron las celebrities que anoche se libraron de la expulsión.

De esta forma, Terelu Campos y Miki Nadal se unen al grupo de anteriores expulsados: Tamara, Samantha Hudson, Vanesa Romero, Yotuel y Julián Iantzi.

“He sentido ese vértigo al entrar en un plató que había perdido que me ha recordado a los estudios de Prado Del Rey cuando me dejaban sola frente a la cámara”, se despidió Terelu Campos del “talent de cocina más duro de la televisión”.

"He sentido ese vértigo al entrar en un plató que había perdido y me ha recordado a mis inicios en los estudios de Prado Del Rey" @terelu_campos https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/tGeLs2cIpF — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

“Masterchef Celebrity’ es más duro de lo que esperaba. He trabajado muchísimo, pero vivir una experiencia nueva siempre te da subidón. Salgo con subidón por saber que puede hablar cosas nuevas en mi profesión. En la vida hay que probar ‘Masterchef”, explicó la hija de María Teresa Campos.

“Yo ya cuando no cobro se acabó el humor. Para mí lo mejor de esta experiencia es que he podido ser yo, que no hay un guion. Me he podido meter con ellos cincuenta veces, ninguno se ha molestado... Yo pensaba que alguno sí que se iba a enfadar”, señalaba Miki Nadal en su despedida.

Miki Nadal quiso acordarse de Juanma Castaño en su despedida: “Tiene poco recorrido. Le estáis dando un poco de cancha porque el chaval se viene abajo enseguida”, un “pique” entre humorista y comentarista deportivo que se ha mantenido desde el inicio de esta sexta edición.

"Lo mejor de esta experiencia es que no he tenido guion y he sido yo mismo" @NadalMiki https://t.co/5KB3O2GWnE #MCCelebrity pic.twitter.com/euS5KdXIzP — MasterChef (@MasterChef_es) October 18, 2021

Pero la doble expulsión generó una gran indignación en las redes sociales. “La expulsión de Miki Nadal, así inesperada e injusta en el último segundo... Ha sido un dardazo al corazón. Así no”, afirmaba un usuario. “¿Doble expulsión? Todas las ediciones hacen algo así pero nunca se está preparado. ¿Y ahora van a hacer como con Boris y Anabel o hasta la repesca nada?”, añadía otro. “No me parece justo que eliminen a Miki Nadal cuando siendo de los mejores y líder tres programas. ¿Qué necesidad había de expulsar a dos? Nos han jodido el dúo cómico con Juanma y Miki que cagadaaaaaaaa”.

La sexta gala de ‘MasterChef Celebrity 2021′ confirmó al periodista Juanma Castaño y al cantante David Bustamante como dos de los concursantes más fuertes.

“Se acabó la mediocridad, ahora toca ir a por la excelencia”, le dijo el juez Jordi Cruz a Juanma Castaño.