Idas y venidas en “Secret Story”: Cynthia, expulsada; Adara y Frigenti, regresan a la casa

Gente

Recta final

La última gala de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ ha estado llena de sorpresas. Cynthia y Sandra se jugaban la expulsión y hasta el último momento Jorge Javier Vázquez no ha desvelado el porcentaje que decidía a la expulsada de la noche. Finalmente ha sido Cynthia, la joven que saltó a la fama por un “affaire” con Antonio Canales Rivera.

Tras salvarse de la expulsión, Sandra ha querido agradecer el cariño recibido: «Estoy muy contenta, no sabía que estaría tantas semanas y estoy agradecida por la oportunidad que me habéis dado».

Tampoco Cynthia ha tomado mal su expulsión. “Era una posibilidad. He estado muchas veces nominada. yo siempre cuando estoy nominada tengo la cabeza un poco fuera para no tomármelo mal. Tengo ganas de ver a la gente de fuera. Agradecida por esta oportunidad pero muy bien», ha revelado tranquila antes de marcharse hacia el plató donde le esperaba el torero.

Entre los repescados que luchaban por una nueva oportunidad para entrar en la casa de Guadalix, Adara, Lucía Pariente y Miguel Frigenti, finalmente fueron Adara y Frigenti los afortunados. «Qué fuerte. Muchísimas gracias», ha dicho Adara ante la sorpresa de muchos de los concursantes.

Antes de terminar la gala se ha descubierto al segundo repescado de la noche. Miguel Frigenti, quien sigue optando al premio final pero no por la esfera.

Canales se alía con Adara

Canales Rivera salió de la casa de ‘Secret Story’ hace dos semanas y su relación con Adara no era especialmente buena. Ambos protagonizaron broncas subidas de tono. No obstante, el primo de Kiko Rivera se ha posicionado anoche al lado de Adara en plató tras ver la bronca de la concursante desde que entrara como una de las posibles repescadas y la ha defendido. Luis Rollán ha pasado de ser en cuestión de días uno de sus apoyos a su enemigo y nadie entiende este giro inesperado. En la casa, el mal rollo de Luis Rollán y Adara Molinero es la comidilla, y en plató también.

“Adara no es santo de mi devoción. Nuestra relación es cordial hasta que salí pero empiezo a conocerla un poco desde fuera y veo que ella ha mantenido el mismo concurso desde el principio hasta ahora. A quien no entiendo es a los que están allí que la querían y, ¿ahora ya no te quiero? ¿Ahora es mala?”, ha dicho Canales Rivera muy serio.