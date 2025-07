Manuel Benítez ‘El Cordobés’ recibe un marcapasos y su hija da todos los detalles

Hace tan solo unos días se daba a conocer la buena nueva de que Manuel Benítez ‘El Cordobés’ había logrado reponerse de sus problemas de salud. Con ello, recibía el alta hospitalaria y regresaba a su casa para continuar con su recuperación, tras haber sido intervenido para colocarle un marcapasos. Un instrumento que le mantiene con vida tras varias y preocupantes subidas y bajadas de tensión. La familia estaba angustiada y se temía lo peor, pero los médicos han logrado estabilizarlo y parece que ya está más recuperado.

Sobre su estado de salud y su situación ha hablado su hija, María Ángeles Benítez Raigón, quien durante años ha tenido el cartel de “hija ilegítima” colgado. Lo mismo que le ha sucedido a Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que tuvo que luchar media vida para conseguir que su padre la reconociese, ahora se ha convertido en uno de sus principales apoyos. Logró su triunfo judicial en el año 2000 y desde entonces se ha preocupado mucho por mantener el contacto con su padre, su mejor herencia. Ahora le toca estar a su lado, ante sus problemas de cardiacos.

Habla la hija de Manuel Benítez ‘El Cordobés’ tras recibir su ingreso

Durante los días que el torero ha permanecido ingresado en el hospital, no ha estado solo en ningún momento. Más allá de la inestimable atención prestada por los médicos y equipo de enfermería del centro, también sus seres queridos se han volcado con él. Así lo ha hecho, en especial, su pareja María Ángeles Quesada, que ha permanecido al pie del cañón sin descanso “desde el día que ingresó aquí”, como así subraya la hija a ‘Europa Press’.

Manuel Benítez 'El Cordobés' con María Ángeles Quesada Gtres

La hija ha estado, de forma rutinaria, haciendo visitas a su padre en el hospital y realizando llamadas para preocuparse por sus avances. En una de esos encuentros en el centro médico ha sido interceptada por los micrófonos de los reporteros, interesados en conocer cómo se encuentra el diestro tras haber pasado por quirófano para recibir el marcapasos: “Va bien, va bien, le están haciendo pruebas, pero está bien. Lleva dos días que estamos animaditos y está muy bien”, deslizaba a las puertas del Quirón Salud de Córdoba.

María Ángeles confirma que lo que le sucede a Manuel Benítez ‘El Cordobés’ es un problema de tensión: “Es la tensión. Tiene descontrol de la tensión y le están haciendo pruebas para que esa tensión esté como tiene que estar”. Parece que está en las mejores manos y que se está dejando cuidar como procede, pues entre risas su hija reconoce que no ha perdido el buen ánimo: “No, enfadarse no. Te digo una cosa, es muy buen enfermo”. Algo que no solo ha comprobado ella, sino también el resto de sus hermanos, que día a día han ido desfilando por el hospital para acompañar a su padre y preocuparse por su avance. Lo han hecho, como ella hasta ahora, de manera discreta y sin querer ofrecer declaraciones, al menos no hasta que tuviesen algo que celebrar, como así parece que sucede ahora.