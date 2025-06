Lola Lolita pide disculpas tras su polémico vídeo con Nil Ojeda y el bolso de Dior: "Me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo"

Lola Lolita es una de las protagonistas del día tras la publicación de la entrega de "21 días entre millonarios" de Nil Ojeda. La influencer es la protagonista del último capítulo del formato de creador de contenido y su actitud durante el capítulo ha generado mucha controversia en redes, volviéndose viral en las últimas horas. Uno de los momentos que más comentarios ha suscitado ha sido el referido a un bolso de Dior de 4.000 euros. Nil Ojeda prefería comprar dos bolsos Louis Vuitton, uno para Lola Lolita y otro para Leto, otra creadora de contenido, en vez de darle uno a la hermana de Sofía Surfers y dejar a la otra participante sin regalo. Tras esta decisión, Lola Lolita estallaba: "¿Me voy a quedar sin un Dior por darle un bolso a Leto?".

Desde que la última entrega de "21 días entre millonarios" ha visto la luz, Lola Lolita se encuentra en el ojo del huracán mediático y numerosos internautas la han tachada de "clasista", "prepotente", "repelente" o "insoportable", entre otros tantos comentarios negativos.

Lola Lolita pide perdón públicamente por su actitud

Tras el revuelo, Lola Lolita ha reaparecido en redes y ha pedido perdón públicamente por su actitud en el formato de Nil Ojeda, con el que mantiene una estrecha amistad.

"Voy a ser totalmente sincera, estoy muy mal, así que simplemente quiero hablar con vosotros para expresarme y básicamente aclararlo, o sea, dar mis explicaciones", comienza diciendo la influencer. Nil está haciendo una serie de "21 Días entre millonarios" y el sábado de madrugada me llamó y me dijo tal Lola, ¿qué te parece si mañana quedamos aquí y grabamos? Y yo, ok. Sinceramente yo no me había visto en ningún capítulo de la serie, pero yo me llevo súper bien con Nil, siempre le he apoyado en todo lo que ha necesitado y cuando me ha llamado he estado ahí para él", explica sobre cómo surgió participar en el formato.

Muy sincera, la creadora de contenido reconoce que no tiene nada que ver con el perfil de los otros participantes del capítulo: "No tengo nada que ver con el resto de gente que ha participado en esta serie, creo que soy un perfil totalmente diferente, pero dije, "bueno, creo que le puedo dar la vuelta y en vez de ser yo la que les tenga que regalar a ellos, digo, voy a mostrar un lado diferente y que sean ellos los que me tengan que hacer un regalo a mí". Y en mi cabeza, siendo sincera, me parecía algo muy divertido y sonaba genial, pero... al final, el resultado, pues, no ha tenido nada que ver con lo que yo me esperaba".

Lola Lolita pide perdón tras su polémico vídeo con Nil Ojeda: "Me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo" Europa Press

Tal y como ha explicado, Lola Lolita comenzó a encontrarse incómoda conforme transcurría la grabación del capítulo y decidió exagerar su personaje. "Así que en ese momento digo, pues mira, a tomar viento, yo también voy a exagerarlo todo, voy a interpretar un personaje exagerado, como en algunas ocasiones pues hacen algunos, que no tiene absolutamente nada que ver conmigo y creo que, siendo totalmente sincera, por las formas y la actitud, entiendo perfectamente que en ocasiones cause rechazo, porque es que me da hasta rechazo y asco a mí misma verlo, imagínate", reconoce la influencer. Finalmente, pide perdón por su actitud: "Sé que las personas que lleváis conmigo desde el principio tampoco me reconocéis en ese vídeo y lo siento de corazón. De verdad que lo siento muchísimo si en algún momento os habéis sentido decepcionados, sabéis de sobra que no soy para nada esa persona porque lleváis viéndome a lo largo de años como soy, totalmente, siendo totalmente transparente en mis redes sociales, o sea que espero no volver a haceros dudar nunca de como soy".

Lola Lolita Land abre sus puertas el viernes

La polémica salpica a la creadora de contenido tan solo 3 días antes de que Lola Lolita Land, su festival, abra sus puertas en el Aquópolis de Villanueva de la Cañada de Madrid. Durante los días 14 y 15 de junio, numerosos artistas actuarán en el parque acuático dentro del marco del festival y acompañarán a la influencer en el evento, el más grande hasta la fecha. Tras el éxito del Lola Lolita Land de 2024 en el Autocine de Madrid, Lola Lolita llegar a Aquópolis con ganas de batir récords de asistencia en su festival. ¿Influirán las críticas tras su última polémica en el Lola Lolita Land?