Rocío Flores se sincera sobre la gran bronca de Antonio David y Ortega Cano: “No me pareció bonito”

Como cada semana, Rocío Flores ha regresado al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para sincerarse -dentro de los límites que ella misma se pone- sobre las numerosas polémicas familiares que han sacudido al clan desde el regreso de Rocío Carrasco a la vida pública con el estreno de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’. A lo largo de su intervención, la nieta de la Jurado ha desmentido el supuesto distanciamiento que, según algunas voces, se había producido entre ella y Gloria Camila. De hecho, ha asegurado que cenó junto a ella y a su padre, Antonio David, este mismo fin de semana.

Una información que ha llamado la atención de algunos colaboradores, puesto que las últimas declaraciones de Gloria Camila sobre Antonio David dieron a entender que entre la tía y el padre de Rocío Flores se había producido un distanciamiento. “Hay cosas que he visto que me parecen bochornosas, la verdad, otras actitudes lamentables. Yo, evidentemente, si hubiera vivido todo eso, no tendría relación con él a día de hoy. No había visto la pelea entera de ‘Salsa Rosa’ ni los sobres con la letra de mi madre”, sentenció la joven colombiana en ‘Ya son las ocho’.

Gloria Camila se refería al tremendo enfrentamiento que Antonio David y su padre, Ortega Cano, protagonizaron en el extinto programa de ‘Salsa Rosa’. Durante una conversación telefónica retransmitida en directo, el maestro acusó al malagueño de haber maltrato a Rocío Carrasco, mientras este le advertía con hacer públicas ciertas informaciones si seguía por ese camino. Ahora, ha sido Rocío Flores quien también se ha pronunciado sobre esta bronca monumental que, pese a los años pasados, hoy vuelve a cobrar relevancia a raíz de los últimos acontecimientos que han sacudido a la familia.

Antonio David Flores durante su enfrentamiento con Ortega Cano en 'Salsa Rosa' FOTO: La Razón Mediaset

“No me pareció bonito por ambas partes”, ha comentado Rocío Flores, dejando claro que, aunque reprocha la actitud de su padre en ese enfrentamiento, tampoco está del todo de acuerdo con las formas que mostró Ortega Cano. La tertuliana ha señalado, además, que “si tengo algo que decir a algún familiar, lo haré en privado, no en un programa de televisión”, recalcando que “no van a crear un conflicto entre mi tía y yo por lo que nuestros padres hayan podido hacer en el pasado”.

Sobre el encuentro de Antonio David y Gloria Camila tras las declaraciones de esta en ‘Ya son las ocho’, Rocío Flores ha asegurado que fue cordial y que su padre y su tía “se llevan bien y están bien”.

“Ajena” a la relación de su padre y Marta Riesco

Por otra parte, Rocío Flores también se ha pronunciado sobre la relación que mantienen su padre y Marta Riesco. Sus compañeros colaboradores le han preguntado en más de una ocasión si contempla la posibilidad de establecer con la periodista la misma buena relación que mantiene con Olga Moreno, un escenario que la joven prefiere no imaginar: “Yo respeto a Marta. Es mi compañera y no tengo ningún problema con ella, pero quiero mantenerme al margen de la relación que tiene con mi padre. Igual que lo haría si Olga Moreno rehiciera su vida. Quiero que los dos sean felices con quienes quieran”.