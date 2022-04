La dura advertencia de Miguel Bosé a Nacho Palau por su participación en ‘Supervivientes’

Con el final de ‘Secret Story: la casa de los secretos’ cada vez más cerca, Telecinco prepara ya su próximo gran reality show. La nueva edición de ‘Supervivientes’ está a la vuelta de la esquina y, de momento, ya hay tres concursantes confirmados: Kiko Matamoros, la cantante Ainhoa Cantalapiedra y Nacho Palau, la expareja de Miguel Bosé. Este último ha sido de los que más expectación ha generado, pues se espera que en la isla hondureña revele secretos y detalles sobre su relación con el artista. A sabiendas de que esto puede ocurrir, el intérprete de ‘Amante bandido’ se ha mostrado de lo más duro con el que fue su compañero de vida.

“Espero que no vuelva usted jamás a llamar, no se atreva, no se atreva... ¡No se atreva!”, espetó Miguel Bosé a un periodista de ‘Viva la vida’ cuando se puso en contacto con él para conocer su opinión sobre la participación de Nacho Palau en ‘Supervivientes’. Más sincero se mostró el cantante durante una íntima conversación entre amigos, según confirma ‘Informalia’. “El otro día estaba en un restaurante con un grupo de amigos, y uno de ellos me ha dicho que Miguel comentó que no iba a consentir que Nacho revele datos íntimos de su vida en común”, cuenta una fuente del citado medio.

Al parecer, Miguel Bosé “está muy enfadado” con esta nueva aventura que ha emprendido su expareja, y su intención es emprender acciónes legales contra él si abre la boca más de la cuenta. “Ya ha pedido a sus abogados que graben todos los programas en los que intervenga Palau. No le va a pasar ni una... Acabarán enfrentados de nuevo en los tribunales”, apuntan desde ‘Informalia’.

Nacho Palau en compañía de Miguel Bosé cuando aún eran pareja FOTO: KJP ©GTRESONLINE

Tan receloso de su vida privada como siempre, Miguel Bosé no piensa consentir que se revelen nuevos detalles sobre su relación, especialmente si pueden menoscabar todavía más su ya maltrecha imagen pública. Las últimas informaciones que se han conocido acerca de su tormentosa separación han jugado en su contra, pues su controvertida opinión sobre la custodia de sus cuatro hijos no es precisamente popular. En lugar de permitir que crezcan juntos como hermanos, parece que el cantante quiere separarlos en función de quién sea su padre biológico.

Además, su punto de vista sobre el coronavirus y las vacunas para combatir la enfermedad también ha provocado que la imagen de Miguel Bosé se resienta a ojos del público, y lo más probable es que la participación de Nacho Palau en ‘Supervivientes’ no ayude a que se recomponga.