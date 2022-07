El dardo envenenado de Ana María Aldón a su compañeros de ‘Viva la vida’

Ana María Aldón se ha sentado en ‘Déjate querer’ después de unas semanas ausentada. Tras unos cuántos días de especulaciones sobre su estado de salud, finalmente la andaluza ha roto su silencio en otro plató de televisión que no es en el que trabaja. Esto no ha hecho mucha gracia a sus compañeros de ‘Viva la vida’ que no han dudado en cargar contra ella y han cuestionado su bienestar.

La mujer de Ortega Cano ha sido muy tajante con todos sus compañeros y no ha dudado en contestarles en el programa de Toñi Moreno. “Ojalá que no estén nunca donde me encuentro y menos donde me he encontrado hace un mes. Que no tengan que vivirlo en sus carnes. Si no entienden es porque no hablo y no cuento”, le decía la andaluza a la presentadora de Telecinco respecto los colaboradores de ‘Viva la vida’.

Ana María Aldón y Ortega Cano FOTO: Jesus Briones GTRES

Ana María Aldón ha sido muy cauta y ha querido quedarse al margen de cualquier polémica. Su programa ha sido muy comprensible con ella desde el primer día en el que faltó a trabajar, el pasado 25 de junio sin haber avisado a nadie. Pero ahora, sus opiniones han sido totalmente dispares y algunos de los colaboradores han cuestionado su silencio y su salud por temas económicos.

Lo cierto es que la mujer de Ortega Cano ha llegado a un límite y no se ha sentido muy arropada con por familia. La colaboradora no está pasando por un buen momento y ha decidido refugiarse en su tierra, Costa Ballena, alejada de los focos mediáticos y de la televisión. La diseñadora, finalmente, ha roto su silencio en otro programa que no es el suyo y ha causado en sus compañeros cierto malestar y enfado.

Ana María Aldón, aún así, mañana se va a sentar en el plató de ‘Viva la vida’, el programa donde trabaja, para responder a todas las preguntas de sus compañeros y despejar todas las incógnitas que hay ahora mismo respecto a ella y su matrimonio. ¿Por qué no se ha sentado en la silla del plató donde trabaja? La diseñadora parece que está midiendo bien sus tiempos y sus silencios y, de momento, aún queda mucho por descubrir sobre ella.