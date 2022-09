Ana María Aldón sobre su matrimonio: “A veces es mejor irse y hacer falta, a estar y no significar nada”

Ana María Aldón se ha vuelto a sentar en el plató de ‘Ya es verano’, donde es colaboradora, para responder a las últimas declaraciones de su marido sobre ella. La diseñadora está muy apenada con la situación actual que está atravesando su matrimonio y ha reconocido que está pasando por uno de los peores momentos de su vida. La andaluza ha reconocido que está durmiendo ahora mismo en el hotel que le pone la productora y que no ha coincido con él aún en casa después del ataque del torero.

Ortega Cano decía esto sobre las últimas declaraciones de Ana María Aldón: “Me parece muy fuerte que mi mujer diga esas cosas de su marido”. La diseñadora no ha querido callarse callada ante este ataque público y le ha contestado en el plató donde trabaja: “A mí me han parecido fuertes muchísimas cosas. Yo no sé a qué se refiere exactamente. Yo no ataco a mi marido. Él es una bellísima persona. Estoy cansada de decirlo”. Aún así, ha querido pedirle perdón al torero públicamente por haber desvelado que no dormían juntos.” Si le ha molestado yo le pido perdón. Nunca lo he hecho con ninguna intencionalidad. Sin darme cuenta, posiblemente, le he hecho daño. Es una cosa obvia. Llevamos meses así y es una realidad. Si tanto le ha molestado le pido perdón. No vengo aquí a hablar mal de él y no me gusta que se hable mal”, declaraba a sus compañeros.

Ana María Aldón FOTO: GAA GTRES

Ana María Aldón sigue afirmando que, aún así, quiere a su marido, a pesar del crítico momento familiar que están atravesando. “Yo también quiero a mi marido y no vengo aquí a hacerle daño. Eso no quieta que para defenderle a él, me tengan que vapulear a mí”, decía apenada. La colaboradora ha respondido también muy tajante a la pregunta de uno de sus compañeros sobre cómo podría encauzar el diestro la situación que están viviendo: “A veces es mejor irse y hacer falta, a estar y no significar nada”.

“Prácticamente no tengo problemas, son cosas de cualquier pareja. Pero cuando han entrado en discordia terceras personas con intención de hacer daño, ahí yo no puedo hacer nada. Yo llevo muchos años capeando temporales y llega un momento en el que no. No voy a cambiar a nadie. No le pido a nadie que cambie por mí. No espero nada, tampoco que luche por el matrimonio. Solo espero sanarme y recuperarme”, sentenciaba derrotada por su matrimonio.