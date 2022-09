Ortega Cano estalla contra Ana María Aldón: “Que sea transparente”

Ortega Cano volvía a entrar en directo a través de una llamada telefónica en el programa ‘Ya es verano’ para hablar sobre la polémica guerra que hay entre él y Kiko Jiménez. Aunque en un principio era el tema principal de su intervención, no ha dudado en hablar también sobre su mujer, Ana María Aldón y la situación que está viviendo por su matrimonio.

“Lo que tenga que ser será pero no lo voy a publicar. Eso se queda entre ella y yo”, decía sobre la diseñadora. “Hay que ser transparente en la vida y yo lo que pido es que ella sea transparente tal y como yo lo he sido”, sentenciaba el diestro tras ser preguntado sobre su situación matrimonial y su actual relación con su mujer, dejando bien claro que entre ellos aún hay una conversación pendiente y que no han solucionado sus problemas familiares. Ortega Cano no comparte cómo está gestionando su mujer todo este huracán mediático que han vivido durante meses y no está de acuerdo en que hable de sus conflictos matrimoniales en la televisión.

Ana María Aldón y Ortega Cano FOTO: Jesus Briones GTRES

Ana María Aldón, por su parte, se pregunta que “dónde está metida”, en respuesta a las palabras de su marido. Será esta tarde cuando la andaluza de la cara en su programa de televisión y pueda hablar largo y tendido sobre lo que dijo su marido de ella y su matrimonio. La diseñadora ha dejado claro en más de una ocasión que está harta de esta situación y que está atravesando por uno de sus peores momentos personales de su vida. Ahora, ya no quiere quedarse callada ante nada ni nadie y está dispuesta a todo por su bienestar y por el de su familia.

Ortega Cano también cargó durante su intervención en ‘Ya es verano’ contra Kiko Jiménez y las acusaciones que éste había hecho sobre Gloria Camila y su familia en ‘Sálvame’. “Todo lo que dijo es mentira, es falso (...) Todo esto está en manos de mi abogado y se actuará en consecuencia de la justicia”, dijo sobre el que fue novio de su hija. “Es muy fácil echar por tierra la vida de toda una familia. Espero y deseo que se nos respete. (...) No ha habido ninguna reunión para nada, eso es falso. Estamos sufriendo demasiado ya, que nos dejen vivir” sentenció con dureza.