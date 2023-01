Ana Rosa Quintana, emocionada, rompe a llorar en directo: “No sabía si podría estar aquí hoy”

“El programa de Ana Rosa Quintana” está de celebración. El formato de Unicorn cumple 18 años en antena y su cara más visible, la presentadora que da nombre al espacio, se ha mostrado muy agradecida y emocionada con los espectadores que han hecho posible que su matinal cumpla la “mayoría de edad”.

“Arrancamos el 10 de enero de 2005 invitando a los espectadores a que ‘El programa de Ana Rosa’ fuese su casa, un espacio compartido en el que iban a pasar muchas cosas, donde íbamos a vivir muchas emociones y donde íbamos a compartir grandes momentos televisivos. 18 años después creo que hemos hecho realidad aquel deseo”, comienza señalando Quintana.

Para agradecerle su dedicación al frente del programa, sus compañeros de equipo han preparado una emotiva sorpresa para Ana Rosa Quintana. Además de regalarle un precioso ramo de flores, le han preparado un vídeo que recopilaba imágenes de su vida junto a un repaso de sus mayores logros profesionales. La presentadora no ha podido contener las lágrimas ante tanto cariño recibido. “Ha sido un año muy intenso y lleno de emociones”, ha expresado.

Ana Rosa Quintana se emociona por la sorpresa de sus compañeros FOTO: La Razón Mediaset

Lo cierto es que no ha sido una época fácil para ella, a consecuencia del cáncer de mama al que ha tenido que hacer frente. Ana Rosa Quintana ha confesado que no estaba segura de que podría estar de vuelta en la pequeña pantalla para conmemorar los 18 años de su programa, una incertidumbre que la tenía en vilo. “Yo no sabría si iba a poder estar aquí hoy... Bueno, sí sabía que estaría, pero me refiero a que no sabía si cuando cumpliéramos 18 años estaría lista para volver o no”, ha explicado.

Por fortuna, se recuperó a tiempo para estar junto a su equipo este importante hito que ha logrado su programa. “Estoy feliz de haber podido volver al programa y de alcanzar con todo mi equipo esta mayoría de edad, porque durante estos años yo también he crecido profesional y personalmente y todo se lo debo a los espectadores y a los profesionales que llevan también madrugando conmigo estos 18 años”, ha celebrado.