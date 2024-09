Mayte Zaldívar rompe a llorar en directo: “Ha sido tan bonito, dentro de la desgracia”

A la espera de conocerse los secretos que Julián Muñoz no quería llevarse consigo tras su muerte, Mayte Zaldívar ha querido gritar el amor que siente por él. ‘De viernes’ adelanta a este miércoles su emisión con un programa especial que mostrará la entrevista póstuma del exalcalde de Marbella, donde participa su nieto Fran. El joven ha concedido una entrevista destacando los valores que le ha transmitido su abuelo, además de narrar los difíciles días que ha pasado al lado de su cama y después llorando su muerte haciendo piña con su familia. En mitad de sus confesiones, su abuela ha descolgado el teléfono para llamar al programa. “Lo estoy viendo ahí y me parece que está aquí”, confesaba su viuda aún “mal” por la pérdida y muy emocionada al ver sus imágenes en las pantallas del plató. Aun así, ha sacado fuerzas para hablar de su marido, del ejemplo que le ha dado y de lo mucho que ha disfrutado de su compañía estos últimos meses, más allá de lo duro que supone acompañarle en su batalla contra el “cáncer galopante”.

“Con mucho cariño, unas palabras muy bonitas y como hay que despedirse de los seres queridos, cuando la vida te da la oportunidad hay que aprovecharla hasta el final”, desvela Mayte Zaldívar cómo ha sido su adiós. Está sufriendo su ausencia, pero se va con el corazón rebosante de amor por todo lo que le ha dado en su última etapa. Una voluntad de solucionar los errores del pasado que comenzó pidiendo perdón a los suyos y ahora tirando de la manta y contando su verdad sobre lo que sucedió en Marbella y más allá: “Yo llegué al final para recogerlo, por eso aparezco, pero no consideré que tuviera que estar, porque era su verdad y eran sus vivencias. Esa es la verdad de Julián Muñoz y yo voy a respetarla hasta el final. Tenía la necesidad de contar su verdad sin interrupción”. Dice no saber nada del contenido de la entrevista póstuma, aunque sepa ciertas “cosas, pero no de nombres, de gente”.

Después de estas primeras palabras, Mayte Zaldívar no ha podido contener la emoción y se ha derrumbado. Hablar de Julián Muñoz un día después de despedirse de él le remueve mucho: “Ha sido tan bonito, dentro de la desgracia. Él estaba disfrutando del momento, del cariño con el que nos mirábamos”, recuerda entre lágrimas cómo volvió a conectar con él de una forma mágica, “piel con piel”, disfrutando “cada poro de su piel”. Pero además saboreó cada instante con él gracias a las profundas conversaciones que mantuvieron tanto sus largos días en casa, como esos otros en el hospital cuando esperaban el fatal desenlace: “Yo casi no hablaba, solo lo hacía él”. Destaca el cambio de sus últimos días, cuando “cambió la palabra perdón por os quiero”, algo que repitió hasta la saciedad a todos sus seres queridos, uno a uno, dejándose querer hasta su último suspiro.