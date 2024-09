Julián Muñoz y los 8 del “clan del visón” que saquearon Marbella

Hay quien opina que lo que echó a perder la carrera política de Julián Muñoz fue su romance con Isabel Pantoja. Otros subrayan que antes de eso ya la avaricia le pudo. Él no lo niega, mucho menos ahora que ha fallecido en la madrugada del martes a consecuencia de un “cáncer galopante” que cambió su forma de ver la vida. Cuando supo lo irremediable de su enfermedad quiso reconciliarse con el mundo, comenzando por su familia. Recuperó el cariño de sus hijas, la condición de esposa de Mayte Zaldívar y poner en su sitio a Isabel Pantoja. Al menos eso es lo que se espera que haga en su entrevista póstuma, que se emite en la noche de este miércoles a modo de especial de ‘De viernes’. Una entrevista grabada que el propio ex alcalde de Marbella quiso que se emitiese cuando muriese y no antes. En ella habla de sus desmanes políticos, sus líos con la justicia y tira de la manta sin miedo alguno, con la única intención de ganarse el perdón. Aquí es cuando habla de los 8 miembros del “clan del visón”.

Julián Muñoz encabezó la lista mediática de una de las tramas de corrupción más grandes de España, con millones de euros aún sin aparecer. Un entuerto político y judicial que se vio envuelto en un trío amoroso, con Mayte Zaldívar como esposa traicionada y una sonriente Isabel Pantoja como nueva primera dama marbellí. Era la época dorada de la Costa del Sol y el dinero entraba y salía. Aunque salía mucho más, especialmente a modo de comisiones que el propio exedil va a confesar esta noche en su entrevista, como así anuncia el presentador Santi Acosta en ‘TardeAR’. No solo eso, sino también qué porcentaje se llevaba la cantante de todo esto, cuánto le ha ingresado a lo largo de su relación y no se calla ningún detalle: “Cuenta quiénes se llevaron el dinero de aquella época y aún hay gente viva. No soy abogado y no sé qué parte ha prescrito, pero yo estaría preocupado”, detalla. Y es que es tan delicado el contenido de la entrevista póstuma, que incluso asegura que “hay una parte que no sabemos si se va a poder emitir aún”. Habrá más capítulos en sucesivos ‘De viernes’.

Pero en el primero ya se habla del famoso “clan del visón”, que reciben tan peculiar denominación porque “las mujeres iban a la competencia a ver cuál era el abrigo más importante que tenían, competían por comprarse el mejor abrigo”. Una forma de medir su poder entre “siete u ocho” compañeros de fechorías que Julián ahora denuncia como “los que más dinero se han llevado, los del clan del visón”. Una época en la que parecía que todo valía, que las grandes fortunas aterrizaban en Marbella convirtiéndolo en el epicentro del lujo, pero cuyas arcas estaban siendo a la vez saqueadas. Pero se vendía esa otra imagen que ya comenzó en época de Jesús Gil “en el jacuzzi, con aquellas chicas detrás, la ostentación, con tanto dinero en la mesa”, se recuerda.

Julián Muñoz hablará de dinero, lo que le llevó a la perdición. Aceptará su parte de culpa y expiará sus pecados ante la audiencia en su entrevista póstuma, a la vez que señalará a otros cómplices y pondrá en jaque a muchas personas en Marbella. Pero también en Cantora, donde también fijará algunos de sus dardos más certeros y sus revelaciones más jugosas. Por ejemplo, como ya se ha mostrado en las promos del programa, se pueden escuchar perlas como “Agustín Pantoja es un bicho que vivió del cuento toda la vida. Muy amigo de Juan Gabriel, veía muchas películas en el sofá, estaba desgastado y doña Ana, la madre, nunca jamás me dijo nada, ni un reproche, ni una pega, nada. La madre nunca molestaba ni se metía con nadie”. ¿Qué dirá de la cantante ahora que no tiene miedo a la reacción?