Julián Muñoz y la lista completa de “víctimas” de su entrevista póstuma

“Me voy en paz y me voy feliz”. Así de contundente hablaba Julián Muñoz21 días antes de dar su último respiro en un hospital marbellí, rodeado de sus seres queridos. Su mujer, Mayte Zaldívar, no se ha separado ni un día de él en estos últimos meses, como así ha sucedido con sus hijas y sus nietos. También Fernando, la pareja de la que fuese primera dama de Marbella. El exalcalde ha querido tirar de la manta en una entrevista póstuma concedida a ‘De viernes’, que se emite este miércoles un día después de su fallecimiento: “Cuando yo me muera quiero que quede algo escrito de lo que pasó en Marbella”, decía dispuesto a contar “la verdad. Esta es la mía”, basada en las 600 páginas que componen sus memorias, que comenzó a escribir desde prisión. Ni su nieto Fran conoce su contenido. El joven, presente en el plató, aún en pleno proceso de duelo, pero con una sonrisa en el rostro al hablar de su abuelo, convencido de que no se ha guardado ningún secreto en sus últimas palabras.

Son muchos los que tiemblan esta noche desde sus casas, especialmente en hogares en la Costa del Sol, y no solo los 8 miembros del “clan del visón”, señalados por él mismo así porque “sus mujeres iban a la competencia a ver cuál era el abrigo más importante que tenían, competían por comprarse el mejor abrigo”. Una forma de medir su poder. Hay más nombres propios, como el de Isabel Pantoja, que horas antes ha tratado de esquivar los flashes. El contenido de las casi tres horas de grabación tiene como principales protagonistas de “un listado largo”, como anuncia Bea Archidona: “¿Cómo era el modus operandi de Jesús Gil? ¿Por qué se terminó su relación con Isabel Pantoja? ¿Qué le confesó acerca de Encarna Sánchez? Julián se sincera además sobre doña Ana y Agustín Pantoja, al que llama, atención, bicho. Trata de sus días con Isa Pantoja y habla de su adopción. También de un episodio que salpica de lleno al presentador Agustín Bravo”.

El propio comunicador está en el programa para conocer qué pasó hace 21 años. ¿Qué sucedió con ese programa que tenía en Canal Sur? De la noche a la mañana, desapareció de la parrilla y Agustín Bravo nunca supo el motivo: "Lo deseo con todo mi alma y, sobre todo, son 21 años sufriendo y sintiéndome culpable. En lo más alto de mi carrera se trunca por algo a lo que no encuentro explicación y estoy deseando ver la entrevista con Julián". Tan importante debe ser para él la resolución de este conflicto, que aguardará en una sala de 'De viernes' expectante.

Su historia tiene nombres y apellidos y en un pequeño croquis recuerda que: “Yo a Jesús Gil no le traiciono de ninguna manera. Jesús Gil y algunos de los suyos, los primeros cuatro años de Marbella, el mejor alcalde que ha habido. Sin duda. Ya después apareció el color del dinerito. Cuando Juan Antonio Roca se vino a trabajar a Marbella, dijo ‘yo he venido aquí a hacer dinero’” y señala a “siete u ocho” como los que vaciaron las arcas públicas de la ciudad. Él entre ellos, no lo niega a estas alturas en plena confesión póstuma. Dice que “me lo he currado, me lo he currado en todos los capítulos de mi vida, excepto en un capítulo que se metió ahí, sin saber por qué”. Ahí se refiere a Isabel Pantoja, a quien acusa de haberle quitado todo: “Mi patrimonio, mucho o poco, se lo quedó enterito. Cada uno con su verdad, pero la mía es esta”. Así comienza a tirar de la manta y son muchos más los que temen qué dirá cuando entre en detalles.