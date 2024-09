Albert Rivera, sobre el interés por su vida privada: "No es fácil digerirlo"

La nueva temporada de “Espejo público” ha comenzado con el regreso de Susanna Griso de sus vacaciones de verano y con un invitado de excepción como entrevistado. Se trata de Albert Rivera, quien fuera líder de Ciudadanos, aspirante a presidente del Gobierno y alejado de la vida pública desde hace años. Aunque se retiro de la política, su vida personal le ha llevado a protagonizar titulares en varias ocasiones, desde su ruptura con Malú hasta sus supuestas “nuevas ilusiones”.

Rivera se ha referido al interés que suscita su vida privada a lo largo de su encuentro con Griso, y aunque entiende que despierte curiosidad, asegura que no se acostumbra y pide respeto para su intimidad: “Respeto al que quiera contar su vida, pero pido respeto para los que no. Yo vivo mi vida con naturalidad, pero no estoy contando en las redes lo que hago. Me gusta ser discreto, creo que es un valor que sigo manteniendo y me da tranquilidad ser coherente con eso, aunque asumo que despierto interés y no es fácil digerirlo”.

El otrora líder de Ciudadanos recuerda los tiempos en los que era candidato a la presidencia del Gobierno y entiende que en ese momento “tuviera que dar explicaciones de casi todo”, pero recalca que ahora “llevo casi 5 años apartado, no hago entrevistas, no digo nada, y aun así me encuentro a cámaras haciéndome fotos con mi familia cuando estoy disfrutando de momentos muy tranquilos. No me apetece y no creo que le apetezca a nadie”.

Albert Rivera en "Espejo público" Antena 3

Insiste en que nunca ha cobrado por una exclusiva o protagonizado un reportaje en una revista del corazón, expresando que “la gente que vende su vida y participa de esta industria no se puede quejar”, y lanza una petición a la audiencia: “No pienses en lo que te gustaría ver, sino en lo que no te gustaría que te hiciera a ti. Eso es lo más difícil, ponerse en la piel del otro”.

Apoyo a la princesa Leonor

Además, antes de despedirse de “Espejo público”, Rivera ha mostrado su apoyo a la princesa Leonor y a su labor a la hora de consolidar la monarquía como forma de estado: “No soy monárquico tradicional, sino constitucional y defiendo al Rey como jefe del Estado. Creo que en un mundo convulso con políticos como los que hemos visto, tener un Rey o una futura reina preparada con buena imagen, que nos represente en el mundo, puede ser un modelo que rompa con ese ruido y dicotomía, que represente a todos los españoles. Ya hay ciudadanos que sin ser monárquicos sí están de acuerdo en que el Rey y su hija nos representan bien”.