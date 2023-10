Aldo Linares, el sensitivo más famoso de la televisión: "La muerte es pura vida"

Está acostumbrado a traspasar los límites de la mente y a lidiar con los temas parapsicológicos más profundos. Aldo Linares es el sensitivo y médium más popular de la televisión gracias a su trabajo en “Cuarto Milenio”, consigue ser el transmisor de seres que en nuestra realidad no tienen voz, y ahora publica “El libro de los ojos abiertos”, una puerta al misterio.



Pregunta: ¿Qué les dice a todos los que sienten pavor ante la comunicación con las almas errantes?



Respuesta: El miedo se genera por desconocimiento y por el daño que han hecho muchos farsantes en el mundo de la parapsicología. Timadores, cantamañanas, que se aprovechan del sufrimiento de quienes quieren contactar con seres queridos que han fallecido. Y lo único que buscan es sacarles dinero. Yo creo que la parapsicología es parte de la vida misma y hay que acercarse a ella con naturalidad y sin miedos.



P: ¿Qué nos espera detrás de la muerte?



R: Más vida, la muerte es pura vida, la culminación de un proceso vital.



P: Pero pensar en ella nos genera miedo.



R: Porque ni nos han enseñado ni nos han preparado para morir.



P: ¿Traspasar el camino hacia el más allá tiene sus peligros?

R: Descubrí mis “poderes” cuando era pequeño, y entonces sí que tenía miedo. Pero mi abuela y mi madre, que también eran sensitivas, me calmaban los temores. Es que vivía un realismo mágico constante. Luego crees que eres alguien súper especial, pero la propia vida te baja los humos. Al principio me costaba aceptar mi condición de sensitivo, porque quería ser un chico normal, me entraba miedo saber que en cualquier momento podía aparecer alguien del más allá en mi habitación… llegué a pensar que me estaba volviendo loco y que podría hacer daño a mi familia.



P: ¿Encuentra más espíritus malos o buenos?



R: Hay de todo, pero la luz siempre puede más que la oscuridad. Lo que ocurre es que la maldad es más efectista, y nos hemos acostumbrado más a los espíritus malos que a los buenos.



P: ¿Cuál es la situación más difícil a la que se ha enfrentado?



R: Bueno, ha habido muchas, pero hace poco vi una masa negra muy grande, profunda, densa, inteligente… Quería transmitirme algo que no supe entender. Fue frustrante. Estaba muy ligada a un lugar con enterramiento muy antiguos. Me desconcertó y me rompió todos los esquemas.



P: ¿Los entes malignos pueden hacer daño a los vivos?



R: El daño es psicológico y no físico.



P: ¿Cómo se ayuda a un alma en pena a encontrar la luz?



R: Tratándola con respeto y con dignidad, con cercanía y sin juzgarla. Es importante humanizarles. Que no se sientan como bichos raros. Ellos perciben nuestros sentimientos y pensamientos…