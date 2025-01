Alejandra Rubio aclara quién es la persona que cuida a su hijo Carlo cuando ella no está

Alejandra Rubio ha vuelto al trabajo tras dar a luz al pequeño Carlo el 6 de diciembre. La televisiva ha retomado su agenda de compromisos profesionales menos de dos meses después de convertirse en mamá y ha regresado al programa "Vamos a ver" con muchas ganas de hablar. En sus últimas intervenciones, la hija de Terelu ha desvelado algunos detalles desconocidos de su recién estrenada maternidad y ha dado la cara por Carlo tras las últimas declaraciones de Jeimy Báez en "GH Dúo" sobre él.

Hoy, Alejandra Rubio ha reaparecido en el programa de Telecinco para hacer frente a la última polémica en la que se ha visto envuelto su novio, acusado presuntamente este fin de semana de tirar huevos a la prensa. A raíz de este tema, la colaboradora de televisión ha desvelado que Mar Flores está ejerciendo de abuela entregada y se ha convertido en su persona de confianza para cuidar del pequeño mientras ella sale de casa para cumplir con sus compromisos y obligaciones.

Mar Flores visita a su nieto cuando Alejandra Rubio no está en casa Europa Press

"Mi suegra va porque a veces se queda con nuestro hijo cuando no estamos nosotros, y que ella no quiera que le saquen me parece lo más normal, pero no hay ni huevos ni nada", ha afirmado Alejandra Rubio sobre Mar Flores, confirmando que no es la primera vez que va la madre de Carlo a su casa. De hecho, tal y como ha explicado la hija de Terelu, "ella se queda el tiempo que quiera, para eso es su nieto", dejando bien claro que la modelo está totalmente volcada en su nieto y que mantienen una excelente relación.

Alejandra zanja los rumores

La semana pasada Mar Flores acaparó todos los titulares por la visita que hizo a su nieto mientras no estaba Alejandra en casa. Nada más llegar su nuera al domicilio, la modelo se marchó de la casa. Esta era la primera vez que Mar era fotografiada yendo a casa de la pareja y llamó mucho la atención que saliera del domicilio nada más llegar la joven, dando pie a que muchas voces especularan sobre una posible mala relación entre ambas. Hoy, Alejandra ha vuelto a zanjar con estos rumores, desvelando que Mar Flores es una de sus personas de confianza y que más les visita.