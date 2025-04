Carlota Corredera no ve como un fracaso su nuevo puesto y su rebajado sueldo

Carlota Correderafue la sensación de una temporada pasada. Su salto al estrellato estuvo acompañado de grandes datos de audiencia y muy buena acogida por parte del público, pero de eso hace ya varios años. Triunfaba como directora de ‘Sálvame’, pero a través de un juego de sillas un día le tocó hacer las veces de presentadora y el éxito fue arrollador. Se la rifaba, la gente la amaba y despertó mucho interés en todos. Pero fue llegar Rocío Carrasco a su vida, dispuesta a ajustar cuentas con Antonio David Flores y su popularidad se vio resentida. Ahora por fin está saliendo a flote.

Y es que la presentadora no solo ha tenido que hacer frente a este tiempo a su despido de Mediaset, por cuestiones de imagen de marca. También ha tenido, en lo personal, mucho trajín con la separación de Carlos de la Maza, padre de su hija. En medio de este calvario profesional e íntimo, se vio sumida en la tristeza, viéndose obligada a pedir ayuda profesional para tener las herramientas necesarias para acabar con sus propios demonios. Ahora que ha regresado a la primera línea de tiro, se ha sincerado sobre su “fracaso”.

Carlota Corredera en su podcast "Superlativas" YouTube

Carlota Corredera se siente ahora imparable

Ahora, tras un tiempo lejos del foco mediático y también de los platós de televisión, regresa con pilar recargadas y nuevos proyectos que le llenan de ilusión. Así se pone al frente de ‘Tentáculos’, el nuevo programa de TEN que viene a sustituir a ‘Ni que fuéramos Shhh’, ahora que da el salto a TVE bajo el nombre de ‘La familia de la tele’. Después de dos décadas ligada a Telecinco, su salida fue estrepitosa y poco comprendida por muchos. Ahora está dispuesta a dejar este pasado atrás, pues echar la mirada al pasado le provoca cierta inquietud.

A Carlota Corredera le llegó este proyecto a sus manos después de un tiempo viendo que el teléfono no sonaba. Estaba desesperada y creyó que su futuro frente a las cámaras había terminado, pero por sorpresa le llegó la propuesta: “Cuando iba de camino a mi primera colaboración en ’59 segundos’ me llamó Óscar Cornejo’ y me cuenta el proyecto de ‘Tentáculos’, a mediados de enero. No se lo conté a nadie por si al final no se hacía, porque desde que no estoy en primera línea de televisión me han llegado cosas que luego no han salido”, se sincera en conversación con ‘El Confidencial’.

Carlota Corredera en '59 segundos' RTVE

Este trabajo le ha ayudado a salir a flote tras mucho tiempo a la deriva. Eso sí, para proteger su autoestima ha tenido que hacer un arduo trabajo para tener constancia desde qué punto parte y en qué lugar está ahora mismo. Esto le evita caer en erróneas valoraciones y comparaciones odiosas que minen su moral: “Mi punto de partida no es Mediaset, es de donde vengo justo antes de comenzar ‘Tentáculos’, que es ’59 segundos’ y la radio, que es mucho más modesta que una cadena de televisión como es TEN”, sentencia.

“Sería una desubicada si llegase aquí diciendo este era mi caché cuando presentaba ‘Sálvame’. No lo vivo como un fracaso, ni como ir hacia atrás, al revés. Vengo de estar en mi casa, de una etapa en la que no sonaban los teléfonos. Se puede volver a empezar a los 50 y siento que lo he hecho y es maravilloso”, reconoce con sinceridad Carlota Corredera. Está feliz por la confianza que han depositado en ella para sacar adelante las tardes de la cadena, ahora que María Patiño, Belén Esteban o Kiko Matamoros, entre otros, hace la mudanza para instalarse ahora en TVE. Se queda con Kiko Hernández, eso sí, tan solo durante un tiempo hasta que ‘Tentáculos’ termine de arrancar y fidelice al público.