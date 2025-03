Ana Rosa Quintana confiesa su coqueteo con los porros tras la última polémica de Karla Sofía Gascón

Karla Sofía Gascón ha sufrido mucho por la repercusión que tuvieron sus polémicos tuits de años atrás. Era de esperar, pues su opinión sobre inmigración y otros asuntos delicados le hizo ser señalada, hasta el punto de entenderse que ensuciaba la promoción de la película que protagonizaba, ‘Emilia Pérez’. La semana pasada reapareció en las alfombras rojas, como así hizo en los Premios César o después en los Oscar, estatuillas que no se llevó a casa. Aun así, todas las miradas siguen fijadas en ella. Y lo sabe. De ahí que no desee bajarse del pódium que ahora ocupa tras recuperar en cierta manera el favor de su equipo y del público. Así, de nuevo a través de las redes sociales, ha querido iniciar una nueva controversia. Ante sus cerca de 200.000 seguidores en Instagram ha querido hablar sobre el THC, uno de los componentes psicoactivos presentes en la marihuana. De porros va el debate y Ana Rosa Quintana ha entrado al trapo, hablando de sus propios coqueteos con estas sustancias.

Story de Karla Sofía Gascón Instagram

“Hago un paréntesis porque lo que me pasó anoche fue muy gracioso (por llamarlo de alguna manera) y quiero compartirlo. Me parece que es importante reírnos de nosotros mismos. Resulta que recibí unos regalos por mi nominación a los Oscar. Me comí una bolsita de chips y me bebí un refresco de limón. Hasta ahí todo bien”, comienza a relatar la actriz, para después poner sobre la mesa lo mal que le sentó su inocente aperitivo: “De repente me empiezo a encontrar mareada y pienso que es el cansancio. Me voy a la cama, pero noto que la intensidad sube y me empiezo a preocupar. Llamo a un amigo para decirle que estuviera alerta por si me pasaba algo. La situación no remite y comienzo a tomar algo dulce, porque la tensión me baja y tengo una sensación extraña. Me muevo como puedo y digo ‘a ver si me ha sentado mal algo que he comido’. Reviso la composición de las chips y nada. De la lata de refresco y…”. Bingo. Entre sus componentes está el THC: “Me río ahora, aunque sigo con vértigo, pero sí me asusté. Menos mal que no se la llevó mi hija al colegio”, se ríe.

Ana Rosa Quintana, presentadora de 'El programa de Ana Rosa' Mediaset

Karla Sofía Gascón ha provocado un amplio debate en las redes sociales sobre esta jocosa anécdota. No solo en el ámbito de las redes sociales, sino también en los platós de televisión. Así ha sucedido en ‘El programa de Ana Rosa’, donde incluso Ana Rosa Quintana ha aprovechado para hablar de su propia experiencia con las drogas, centrando su atención en los porros que llevan esa sustancia que a la actriz le hizo pasar muy mal rato: “El primero porro me sentó fatal. No me sentó bien y nunca más lo volvía a probar”, ha confesado la presentadora a su equipo, después de que Máxim Huerta le pusiese en el aprieto de hablar en primera persona. El que fuese ministro de Pedro Sánchez se reía al imaginarse a todos los actores de los Oscar “colocados con el refresquito”.