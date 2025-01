Belén Esteban, rota, recuerda cuando le quisieron quitar la custodia de su hija Andrea

La noticia de que Anabel Pantoja y David Rodríguez están siendo investigados por las lesiones de su hija Alma, por las que tuvo que estar ingresada más de dos semanas, han caído como un jarro de agua fría sobre la opinión pública. Se trata de un protocolo regular que se activa siempre que un menor llega al hospital en sus mismas circunstancias.

De hecho, no se activaron medidas cautelares y, a día de hoy, la bebé se encuentra en casa con sus padres, un escenario que el juez no habría permitido ante la menor sospecha.

Aun así, lo escandaloso del titular ha vuelto a dirigir el foco hacia Anabel Pantoja y David Rodríguez, que todavía se están recuperando del susto. Ni que decir tiene que no está siendo un día fácil para ellos, teniendo en cuenta que se han visto cuestionados como padres.

Belén Esteban, íntima amiga de la influencer, se ha mostrado muy emocionada en “Ni que fuéramos Shhh”, dando la cara por Anabel Pantoja y recalcando el profundo amor que ella y su pareja sienten por su hija, descartando cualquier escenario mínimamente violento.

Esta situación recuerda a Belén Esteban a otra sufrida en sus propias carnes, cuando en 2008 reveló que Jesulín de Ubrique quería pedir la custodia de su hija Andrea. “Yo salí hasta en los telediarios, que decían que me iban a quitar a mi hija”, ha comentado la tertuliana.

Belén Esteban en "Ni que fuéramos Shhh" Youtube

“¿Cómo lo viví? Pues imagínate. Me acuerdo de que me llamó Adrián (Cornejo) y David Valldeperas (entonces director de ‘Sálvame’) y me dijeron que tenía que ir a trabajar. Les dije que era imposible porque tenía 400 de azúcar, pero a las 20:00 horas de la tarde les llamé y les dije que, sin cobrar, iba al ‘Deluxe’”, explica la de Paracuellos.

Recuerda que fue en ese programa cuando se hizo viral su célebre frase “ni que fuera yo Bin Laden”, puesto que se enfrentaba al peor de los supuestos: perder la custodia de su hija, entonces menor. “Había siete personas que me querían quitar a mi hija. Yo sabía perfectamente de dónde venía. No del padre, sino de otra persona. Imagínate cómo me puse”, ha concluido la colaboradora.

Una amenaza que, como bien saben, no llegó a más y Belén Esteban siguió ostentando la custodia de su hija.