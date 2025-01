El primer plan de Anabel Pantoja tras el alta hospitalaria de su hija Alma: "Ni un millón de euros"

Después de 18 días ingresada, la pequeña Alma recibió ayer el alta hospitalaria. Fue la propia Anabel Pantoja la encargada de desvelar la feliz noticia a través de un comunicado en Instagram a última hora de la noche.

"Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, solo queríamos de verdad de corazón agradecer todo lo que hemos sentido, de vuestra parte hacia ella. Vuestros rezos, preocupación y cariño. Ella lo sabrá cuando sea mayor, ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días. La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las gilipolleces por las que perdemos el tiempo o no vivimos, cuando lo único que importa es tener salud y vivir. Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros te quiero", comienza diciendo la influencer en el escrito.

"Agradecer a los medios de comunicación, programas, compañeros, amigos y No amigos por tratar el tema con tantísimo respeto absoluto por nuestra bebé. Ahora nos toca volver a vivir, porque hace 18 días volvimos a nacer los 3. Gracias infinitas a nuestra familia y amigos, que no nos dejaron ni un día de apoyar (no tendremos vida para pagaros todo lo que hicieron)", finaliza el comunicado, firmado por Anabel, David y Alma.

El primer desayuno en casa de Anabel Pantoja desde hace semanas Redes sociales

La pareja por fin ha vuelto a su domicilio con su hija y, poco a poco, ha comenzado a retomar su vida. Esta mañana, Anabel ha compartido en su perfil de Instagram su primer plan tras el ingreso de Alma: desayunar en la terraza de su casa al sol, feliz y tranquila. "Ni un millón de euros", ha escrito la sobrina de la tonadillera. En el story aparece disfrutando de una tostada y un café.

Todos con Anabel

La noticia del alta hospitalaria de la hija de la influencer ha provocado un tsunami de reacciones en su post y acumula casi 19.000 comentarios y 330.000 likes. Numerosos rostros conocidos han comentado la publicaciones como Ana Obregón, Gema López, Susana Molina, María Patiño o Violeta Mangriñán, entre otros tantos. "Me alegro de todo corazón. A descansar, vivir y disfrutar de la pequeña Alma, es una luchadora como sus padres", ha comentado Omar Sánchez, el ex de Anabel, en el post.