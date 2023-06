Carlos Herrera revela cómo es su cercana relación con el rey Juan Carlos

El protagonista de este sábado en el programa ‘Mi casa es la tuya’, conducido por Bertín Osborne, fue el veterano periodista Carlos Herrera. Además de contar en una extensa y sincera entrevista sus rutinas diarias de trabajo, sus inicios en la radio, sus raíces familiares y algunos de los episodios más duros de su vida, como los intentos de asesinato que sufrió por parte de ETA; el locutor también habló de su relación con Pepa Gea, con la que se casó en secreto en Nueva York hace solo unos meses después de tres años de amor, y de su cercana relación con el rey Juan Carlos.

De hecho, Carlos Herrera aseguró que ha ido a verle “alguna vez” a Abu Dabi, donde el monarca tiene residencia fija en la actualidad. Y no solo se ven en persona, sino que hablan por teléfono. “En alguna ocasión me distingue otorgándome su confianza y llamándome sobre todo para informarse. A él lo que le gusta es que le cuentes lo que está pasando. Igual que me llama a mí lo hace con muchos más, y con eso se hace una composición de lugar. Es una de las personas mejor informadas de España”, explicaba el periodista.

Don Juan Carlos y Carlos Herrera, en Abu Dabi Carlos Herrera Instagram Carlos Herrera Instagram

En este sentido, aseguraba que Don Juan Carlostiene muy presente “la conciencia de saber que sus acciones tienen que ser realizadas con pies de plomo para no perjudicar, entre otras cosas, al que es su hijo, el rey de España, el cual está cercado y presionado por un gobierno que en algunos casos le es algo desagradable”.

En cuanto a la biografía que ha escrito el locutor sobre el monarca, recalcó que se encuentra "pendiente de retoques". "Más que una biografía, es un libro de conversaciones", indicó. Además, Bertín quiso saber cómo surgió la entrevista que Herrera le realizó a don Juan Carlos para los micrófonos de Cope. “Le envié un mensaje muy divertido donde le digo: ‘Señor, inicio nueva temporada. Nada le gustaría más a mis oyentes que unas palabras de Su Majestad’. Le decía también que Su Majestad me podía enviar al carajo, y aunque él en principio no me contestó, al poco me llamó una persona de su confianza”, recordó Herrera.

De esta manera, grabaron una entrevista “en el más riguroso secreto” con su equipo técnico que se emitió posteriormente ante la sorpresa de todos sus compañeros. “Se lo agradecí siempre”, indicó el locutor ante la atenta mirada de María Zurita, sobrina del monarca e invitada especial al programa de anoche de Bertín Osborne.

Carlos Herrera y Pepa Gea GTRES

Además, Carlos Herrera también tuvo unas bonitas palabras para su esposa, Pepa Gea. “Es una mujer extraordinaria”, declaró, asegurando que a pesar de los duros horarios de trabajo que los separan, lo llevan muy bien. Sin embargo, no quiso hablar mucho más de su vida privada. “Tengo cierto pudor a abrir la nevera de la vida. Abrir determinadas intimidades es como abrir el álbum familiar, y eso prefiero dejarlo en el cajón”, zanjó.