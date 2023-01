Carlos Herrera comparte una foto de su boda con Pepa Gea

“Comparto gustosamente con vosotros esta instantánea. 5 diciembre. Nueva York. Gracias por vuestro afecto e interés”, ha escrito el locutor Carlos Herrera junto a una foto con su esposa Pepa Gea. El impacto de la noticia de que Herrera había contraído en matrimonio en una ceremonia privada el pasado 5 de diciembre en Nueva York ha provocado la reacción del periodista que no ha tenido inconveniente de compartir la imagen del momento. Horas después de subir esta imagen, el periodista se ha pronunciado sobre ella en su programa radiofónico, “Herrera en COPE”. Ha reconocido que su enlace “ha despertado tanto interés en tantos amigos y colegas” que ha decidido compartirla en sus redes. Entonces su compañero Carlos Moreno “El Pulpo” ha bromeado diciendo que “habéis salido en los periódicos de España” y señalaba lo “guapa” que estaba Pepa en la boda. Un comentario que ha gustado a Herrera que orgulloso ha destacado que su esposa es “una bella mujer”.

Muy elegante, Herrera vistió un traje de chaqueta oscuro, mientras Pepa lucía un tocado blanco con redecilla con el que estaba radiante. Además completaba su look nupcial con un abrigo blanco y unos llamativos pendientes.

“Yo he subido a Instagram una foto de mi enlace matrimonial porque estos días los medios de comunicación, por cierto, se lo agradezco a todos porque han sido cariñosos y generosos con nosotros, informaban de este cambio de estado administrativo, de estado civil que Elche (como llama cariñosamente a su mujer) y yo realizamos hace unos días. Y como empezaban a decir que había sido en secreto, y no, en secreto no ha sido, por eso he publicado una fotografía para que todos lo tengan y lo den a sus lectores”, ha explicado.

“¿Cambio administrativo? ¡Qué feo suena eso”, le ha espetado una compañera. “Con lo bonito que es, que te has casado, ponle un poquito más de emoción”, ha añadido. “He dado una fotografía que resume, ya sabéis que soy muy discreto de por sí, pero desde luego yo se lo agradezco a todos mis colegas, lo de ¡HOLA!, los de Diez Minutos, los de Vanitatis, los de Televisión Española... porque han sido ciertamente cariñosos y muy afectuosos”, ha insistido.