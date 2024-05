Carmen Borrego atiza de nuevo a su hijo con un claro zasca sobre su nieto

La relación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, está lejos de recomponerse. El sobrino de Terelu Campos acusó públicamente a su madre de traicionarle a él y a su expareja, Paola Olmedo, vendiendo información suya a la prensa. Incluso aseguró que la colaboradora avisaba a sus compañeros paparazzi cuando iba a ver a su nieto, que nació en junio del año pasado. Sus críticas no sentaron nada bien a la aludida y desde ese momento un enorme cisma se impuso entre ellos.

De momento no parece que vayan a limar asperezas dentro de poco, y estas tensiones entre ellos podrían estar pasando factura al vínculo que Carmen Borrego tiene con su nieto. La colaboradora ve al bebé menos de lo que le gustaría, habida cuenta de que su relación con su hijo y su nuera no pasa por su mejor momento, y ha aprovechado su presencia este martes en el programa "Vamos a ver" para lanzar un claro zasca en este sentido.

La tertulia estaba centrada en Isabel Pantoja y su hija Isa, cuya relación también es nula desde hace tiempo. Igual que en el caso de Carmen Borrego, el cisma también ha afectado al vínculo de la tonadillera con su nieto, a quien no ha visto en los últimos meses. En este sentido, la hermana de Terelu Campos ha recalcado muy seria que "los nietos tienen derecho a disfrutar de sus abuelos, igual que los abuelos tienen derecho a disfrutar de sus nietos".

Unas palabras con las que deja claro que echa de menos al recién llegado a la familia y que tiene con él menos contacto del que le gustaría.

Carmen Borrego De Viernes

Ni siquiera las últimas revelaciones han servido para que Borrego y su hijo entierren el hacha de guerra. Al parecer, la colaboradora ha descubierto al verdadero traidor de su hijo, a quien filtraba a la prensa las informaciones de las que Almoguera acusó a su madre.

"Puedo decir abiertamente que el topo no soy yo. Se me ha acusado de que yo he ido con la prensa y ahora yo no voy, por lo que yo no puedo ser (...) Hay alguien que informa, incluso, en algunos momentos está envenenando porque habla de una nueva ilusión (de Paola Olmedo), por lo que tiene algún interés en sembrar odio. Yo sé quién es, no sé si cobra, pero lo sé", aseguró Borrego.

Por el momento se resiste a desvelar la identidad del presunto topo, pero de ser cierto lo que cuenta, su hijo debería ir pensando en una buena disculpa, tan pública como lo fueron sus acusaciones.