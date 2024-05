El nuevo desplante de Isabel Pantoja a Isa Pi en la Comunión de su hijo

El distanciamiento entre madre e hija es ya más que evidente. Un nuevo desplante de Isabel Pantoja refleja que no quiere tener ninguna relación con Isa Pi. El pasado fin de semana celebraba su primera Comunión Alberto, el hijo que tuvo fruto de su relación con Alberto Isla. La tonadillera se la perdió. Así lo adelantaba María Patiño a través de X: "Me dicen, me cuentan que ayer se celebró la Comunión del hijo de Isa Pantoja. Ni rastro de ningún Pantoja. Eso sí, el padre de la criatura, Alberto Isla acompañó a su hijo con toda su familia", escribía la colaboradora de televisión en la red.

No es la primera vez que la cantante no acompaña a su hija en momentos importantes. Ni siquiera su prima, Anabel, con la que tan unida ha estado estaba, acudió a la celebración. El motivo: Anabel está de viaje en Nueva York. Aunque no sorprende que ningún miembro del clan Pantoja acudiera al acto religioso, no deja de ser doloroso para Isa.

La colaboradora de televisión sí estuvo arropada por su marido, Asraf Beno, quien ha sido su gran apoyo desde que se conocieron. Aunque es cierto que la cantante se encuentra recuperándose de su último bache de salud, que le hizo cancelar su concierto en Tenerife, nada justifica que se pierda la Comunión de su nieto.

Tampoco acompañó a su hija en el bautizo de Albertito. "Me duele lo que le han hecho a mi hijo. Me han fallado, necesitaba sentirme arropada", declaraba en exclusiva para "Semana", tras celebrar uno de los días más importantes de su vida. "Era el bautizo de Alberto, mi hijo no era un bebé. Se entera y es consciente de todo. Dentro de dos años hará la Comunión...", continuó diciendo tras bautizar a su hijo con cuatro años.