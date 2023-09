Alessandro Lequio, sin piedad contra Carmen Borrego por su “actitud de huérfana doliente exagerada”

Alessandro Lequio se ha ganado un merecido hueco en la parrilla de Telecinco por sus duras declaraciones, pues pocas veces se muerde la lengua. El conde italiano está acostumbrado a tener libertad de expresión en ‘El programa de Ana Rosa’, y también disfruta de esta condición en ‘Vamos a ver’, su nuevo espacio. Se siente como en casa, de ahí que a veces patine un poco y cabree a los presentes cuando opina sobre temas tan delicados como el de este jueves. El colaborador de televisión ha criticado con especial dureza aCarmen Borrego por reincorporarse al trabajo tan pronto, con la muerte de su madre, María Teresa Campos tan reciente, pero lo que especialmente le ha sacado de sus casillas han sido sus lágrimas.

Terelu Campos y Carmen Borrego Gtres

“Cada uno lleva el luto como puede, pero yo creo que esa actitud de huérfana doliente es un poco exagerada. María Teresa Campos era una madre octogenaria y enferma, hay que seguir adelante”, asegura Alessandro Lequio tras ver destruida a Carmen Borrego llorando desde su nuevo programa, ‘Así es la vida’. Él entiende muy bien lo que supone el dolor por una pérdida, pues se ha enfrentado a la muerte de su hijo, Aless Lequio. De hecho, también ha criticado en numerosas ocasiones a la madre de su vástago, Ana Obregón, por cómo ha recuperado la ilusión por la vida tras tan duro varapalo. A él no le importa la repercusión de sus palabras, pues se escuda en que es su opinión y para ello le pagan. Pero esta vez quizá haya traspasado un límite, como así se han quejado ampliamente en las redes sociales.

Pero Alessandro Lequio no se ha quedado ahí. Ha continuado cargando contra la pequeña del clan Campos, quien no ha podido controlar la emoción al recordar que se ha quedado huérfana y tras ser consciente de que no podrá compartir más momentos junto a su madre. “El dolor está ahí, pero de lo que estoy seguro es que María Teresa Campos habría hecho lo posible para llevarlo por dentro, para no dar pena”, considera. Como cabría esperar, al igual que muchos espectadores se llevaban las manos a la cabeza por sus palabras, también lo hicieron en el mismo instante algunos de sus compañeros de plató, que no dudaron en recriminarle su actitud poco empática.

Alessandro Lequio criticando a Carmen Borrego Vamos a ver

“No puedes juzgar la pérdida de una madre. Por muy mayor que sea, no va a dolor más o menos, te duele porque pierdes a una madre”, le decía. Sin embargo, él no atendía a consideraciones ajenas, pues tiene una opinión en firme que defender al respecto: “No es necesario que vaya a hablar de su pena. Tú te puedes negar. No forma parte de tu trabajo hablar de la pena que sientes por la pérdida de una madre, eso no forma parte del trabajo”, mantiene tajante, pues sabe muy bien de lo que habla, pues se ha enfrentado al mismo dilema cuando hace tres años perdía a su hijo víctima de un cáncer.

“¿Me vas a decir tú a mí lo que tengo que decir, que creo que no habéis pasado ninguno por lo que yo he pasado? He perdido a mi padre con once años, a mi madre hace poco y a un hijo. Sé de lo que estoy hablando. Me parece que te puedes negar, no hace falta ir a televisión a hablar de lo que sientes por un ser querido que ha desaparecido”, sentencia.

Alessandro Lequio muy duro con Carmen Borrego Vamos a ver

Y es que no ve con buenos ojos que Carmen Borrego confiese en directo que “todavía no soy capaz de pensar que no está aquí. Me cuesta dormir, me cuesta despertarme, el despertar es tomar conciencia de la realidad (…) He llegado a pensar si la muerte de mi padre fue mejor para mí. Él estaba y al día siguiente no. Es terrible el impacto, pero a lo que no estamos preparados es a ver sufrir a nuestros padres”, decía sin poder controlar las lágrimas cuando ocupaba su nueva silla de colaboradora en ‘Así es la vida’.