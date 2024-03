Carmen Borrego estalla contra Kike Calleja en "Supervivientes" y amenaza: "Yo sé cosas que te pueden joder a ti también"

El pasado jueves arrancó la nueva edición de "Supervivientes" y Carmen Borrego ya ha protagonizado una de las broncas más inesperadas de la edición junto a Kike Calleja, con el que mantiene una estrechísima relación de amistad durante años. Todo comenzó cuando el periodista llamó en tono cariñoso y totalmente de broma "pototi" a la hermana de Terelu, comentario que desencadenó en una gran bronca entre ambos.

Tras esto, Carmen Borrego, muy ofendida por el comentario de Kike Calleja, estalló contra su amigo. "Sabes que esas bromas no me van, sabes que con eso me has hecho daño", expresó, muy dolida, la televisiva. "Luego, con los que te dicen de todo, bien que les piden perdón y te comes las babas", le respondió el reportero, sin entender muy bien la situación. "Kike, vete a la..., yo no estoy con todos los que me insultan. Yo sé cosas que te pueden joder a ti también y no te las digo", amenazó la hija de María Teresa.

Carmen Borrego Supervivientes

Alejandra Rubio, al visualizar la gran bronca de su tía con Kike Calleja, se posicionó al lado del periodista, algo que ha llamado mucho la atención. "Sinceramente creo que Kike no lo ha hecho con maldad. Creo que Carmen se ha equivocado. Además porque le va a llamar Pototi todo el mundo". "Lo que duele de Kike es que le saque esa mierda a tu tía. Me duele que se lo haga sabiendo lo que pasó en ese programa", respondía Anabel Pantoja sobre el motivo por el que Carmen se molestó tanto con su amigo. Aún así, la hija de Terelu reiteró que no lo había "hecho con maldad".

Cabe recordar que pototi es el diminutivo de potota, el mote que Kiko Hernández le puso a Carmen Borrego en "Sálvame". De pequeña, su familiade Málaga siempre la llamó "cotota", apodo con el que comenzó su entorno más cercano a llamarla durante su etapa como directora de "Día a Día". Después de operarse la papada y de someterse a varios retoques más estéticos, desde el programa que presentó durante más de 14 años Jorge Javier Vázquez comenzaron a llamarla "potota", mezclando su mote con el de "Mr. Potato".