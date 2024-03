La bronca de Rocío Madrid con Aurah Ruiz y Pedro García Aguado en "Supervivientes"

"Supervivientes" comienza a dar titulares, y no precisamente por la dureza de la supervivencia que no ha hecho más que empezar, sino por la convivencia. La excolaboradora de "Crónicas Marcianas" ha protagonizado la primera polémica en el concurso. Rocío Madrid no ha podido evitar saltar cuando sus compañeros, Pedro García Aguayo y Aurah Ruiz la han acusado de "falsa".

Fue durante el "Oráculo de Poseidón" cuando la presentadora y la ex de "Mujeres, Hombres y Viceversa" se enzarzaron, después de que Sandra Barneda, presentadora del "reality", le preguntara a Aurah qué ocurría con su compañera. "Que no se acuerda de las cosas que dice detrás mía. Dice que no se acuerda de las cosas que ha dicho de mí por detrás. No dices las cosas a la cara, pero si voy y te lo pregunto por lo menos que tengas los ovarios de decírmelo", le contestaba indignada la concursante a Rocío Madrid que se defendía asegurando que ella no era ninguna "falsa". "Lo que me ocurre con Aurah es que desde el principio ella ha estado mal, ha estado en un conflicto continuo y yo bastante tengo con gestionar mi propio proceso de adaptación", se justificaba.

"Me dolía la cabeza y tú no te has acercado y me has separado del grupo", le indicaba Aurah Ruiz. "No seas tan falsa y ten el coño de decir las cosas claras", le espetaba la influencer. Ha sido entonces el turno de García Aguayo que ha salido en defensa de Aurah. "Dijiste que te caía como el culo. No cambies las palabras", afirmaba el concursante, provocando la reacción de Madrid. "Me queréis enmarronar porque ahora venís a por mí. Estás malmetiendo", se defendía.

El conflicto se calentaba aún más cuando Rocío Madrid le espetaba que le "chupara el pie", lo que cabreó a García Aguado. "Yo no tengo que chuparte nada a ti, tú que vas de educada", le respondía. "Lo que me da todo esto es vergüenza ajena. Estás generando un conflicto para desgastarme en el cual no voy a caer. Desde el principio he dicho que no aguanto a Aurah porque está gritando todo el día y me peta la cabeza".