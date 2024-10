Carmen Borrego, sobre qué tomó el día de la llamada a su hijo: “Ni after ni nada”

José María Almoguerale tendió la mano a su madre inesperadamente en su primera entrevista en televisión, concedida en ‘De viernes’ este fin de semana. Había recapacitado y entendió, después de siete meses distanciado de ella, que no podía privar a su madre de disfrutar de su nieto, como tampoco podía quitarle a su nieto la figura de su abuela por su propio enfado. Así dejaba constancia de su decisión de facilitar los encuentros para que mantengan contacto normal, dentro de la delicada situación de los adultos. Y es que él tiene claro que aún no quiere reconciliarse con ella, pues antes desea “sanar”. Escuchado todo esto en pleno directo, Carmen Borrego descolgó el teléfono y llamó al programa para aceptar la propuesta de su hijo. Parece que este gesto les ha ayudado a acercar posiciones, pero hay críticas al programa por permitir que la colaboradora entrase en directo “en tales condiciones”.

“Si nosotros hubiéramos permitido la llamada de Carmen Borrego en tales condiciones, ni me imagino las críticas que hubiéramos recibido”, denunciaba María Patiño. Y es que sabía que su excompañera de trabajo no estaba atravesando su mejor momento personal y se arrepentiría de sus palabras y el tono empleado. Así ha sucedido horas después, este mismo martes, cuando se ha sentado en el plató de ‘Vamos a ver’ a analizar lo sucedido desde el viernes. Y comienza pidiendo perdón: “Empiezo diciendo que siento mucho la llamada del otro día”, aunque matiza que “veo a mi hijo guapísimo” en su nueva faceta profesional como modelo de pasarela. Un salto inesperado para toda su familia: “Siempre ha sido muy tímido y me sorprende muchísimo esta faceta. Pero si es feliz es lo único que me importa”. Dicho esto, retoma la cuestión de la llamada del pasado viernes, que ahora mismo no hubiese realizado.

“Gracias, hijo mío, por el ofrecimiento, estoy súper contenta. Sigo esperándolo con los brazos abiertos”, subraya la alegría que le dio escuchar las palabras conciliadoras de su hijo, en las que reconocía su error a la hora de separar a su hijo de su abuela. Pese a ello, no cree que hiciese bien en llamar, como así había prometido que haría horas antes. No obstante, se excusa en que “llevaba un día horrible” y que el cansancio y las preocupaciones se le habían acumulado. Pero los comentarios en redes sociales apuntaban a que podría haberse tomado algo que le dificultase vocalizar con normalidad, a lo que ella ha respondido con sinceridad: “Había salido a cenar, ni after ni nada, estaba en mi cama, pero llevaba un día tremendo”, explica ese detalle en el que muchos repararon y que causó cierto revuelo viral.

Pero Carmen Borrego no desea que se desvíe la atención de lo que realmente le importa, que es su familia. José María Almoguera está ahora como protagonista de sus pensamientos, pero tiene mucho que agradecerle a Terelu, que vivió con ellos la tensa entrevista de ‘De viernes’ desde el propio plató: “Agradezco a mi hermana todo el apoyo que me brindó durante toda la noche y pido disculpas a mi hijo”. Y es que su propio hijo se sorprendió del tono que empleó su madre al proponerle un acercamiento: “No me esperaba este tono, pensé que se iba a poner contenta”, dijo tras colgar el teléfono y al atender que su madre subrayó mucho el dolor que sentía y el que aún mantenía en silencio. “Se ha puesto contenta”, le quiso dejar claro Terelu a su sobrino. Ahora, días más tarde, es Carmen Borrego quien se excusa por cómo llamó y qué dijo en su intervención en directo, de la que se arrepiente mucho.