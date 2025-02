La estrategia oculta de Claudia Bavel: su objetivo no es romper matrimonios de infieles

Claudia Bavel era desconocida para el público general, aunque quizá son muchos los hombres que saben perfectamente quién es antes de subirse a la controversia. El escándalo que ha supuesto conocer su relación con Iker Casillas, después de unas fotografías publicadas en el kiosco rosa de una de sus citas, ha colocado a la actriz de cine para adultos como toda una estrella. Es su momento y está dispuesta a aprovecharlo al máximo. Al salir sus instantáneas que probarían su relación con el futbolista, ella se sentó en un plató de televisión para dar hasta el más mínimo detalle de lo que definía como un noviazgo. Aseguró incluso que tuvo planes de ser madre con el exmarido de Sara Carbonero, quien ha terminado demandándola para ver si así logra que guarde silencio. Pero no es el único que ha salido escaldado con sus revelaciones, pues su lista de conquistas es muy larga. De hecho, aún no ha terminado de leerla.

Iker Casillas y Claudia Bavel Gtres/Claudia Bavel

La protagonista ha puesto en jaque a muchos otros hombres conocidos de nuestro país. A unos los señala como amores del pasado, a otros como personas que quisieron tener algo con ella a pesar de que estaban felizmente casados, mientras que a otros los aparca y niega haber tenido nada con ellos, como sucede con Luis Cepeda. Peor parados han salido Joaquín Sánchez o Kiko Rivera, los afectados de esta última semana de revelaciones. Pero faltan muchos más por pasar por el escáner mediático, tras supuestamente haber caído en la tentación. Así lo ha hecho este miércoles, por ejemplo, Alejandro Albalá, confirmando que ha tenido “encuentros simpáticos”, con ella, como forma de hablar de “esas cosas que se hacen en una cama entre adultos”. El exmarido de Isa Pantoja dice sentirse mal por hablar de estos escarceos, pero considera que la modelo de Only Fans sabrá entenderle, pues ella está haciendo lo mismo.

Y así se ha descubierto cuál es el plan real de Claudia Bavel. El motivo real que le ha llevado a romper su silencio y desenmascarar a todos los hombres famosos que han pasado por su vida, ya sea por su corazón o solo por su alcoba. Señalada por muchos como deseosa de fama y reconocimientos mediático, ahora se confirma que este es su principal intención, pero con las miras puestas en un futuro mucho mayor. No se conforma con sentarse en un plató de televisión un par de veces y darle inyecciones muy jugosas de dinero a sus cuentas corrientes. Su plan va más allá, como así han analizado en ‘Ni que fuéramos Shhh’ este miércoles.

Claudia Bavel Redes sociales

Ha sido Javier de Hoyos quien se ha propuesto desenmascarar a Claudia Bavel. Ha mantenido conversación con ella en varias ocasiones desde que saltase a la fama por Iker Casillas, más allá de su trabajo en el cine erótico o su presencia en redes sociales, especialmente aquellas más calientes como Only Fans. “Claudia Bavel siempre ha querido ir a realities tipo ‘Supervivientes’, porque ella los veía. A ella la llamaban para ‘La isla de las tentaciones’”, aunque parece que este formato no le atraía tanto. Especialmente porque considera que aquí no brillaría como desea y que no se le daba el lugar que merecía: “A ella le gusta la televisión, le parece divertido, le gusta tener una relevancia social”. Así, aunque ella ya ha negado tajantemente que haya entrado en negociaciones para ir a ‘Supervivientes’ este año, sí que habría encontrado un filón al abrir la agenda de contactos y desvelar nombres propios: “Dice ‘veo que hablar de mi vida privada me abre puertas, ¿por qué no lo voy a hacer?’”.