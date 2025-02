Otra supuesta amante de Iker Casillas lo cuenta todo sin miedo a ser demandada

Iker Casillas no levanta cabeza, aunque si son ciertas las informaciones que se están poniendo estos días sobre la mesa, se lo ha pasado muy bien. El exfutbolista ha sido fotografiado junto a Claudia Bavel paseando por las calles de Barcelona tras acudir a un evento juntos. La joven actriz de cine para adultos aseguraba que ese día iban a anunciar que llevaban un año y medio de relación, que al principio fue abierta para después cerrarla. Es más, subió la apuesto y decía en ‘De viernes’ que lo suyo fue tan en serio que llegaron a plantearse la posibilidad de tener hijos en común, pero de la noche a la mañana lo suyo llegó a su fin y él no le respondía a los mensajes. Todo cambió cuando sus fotografías salieron publicadas en el kisoco rosa. Él se alejó, ella quiso contarlo todo en televisión y el ex de Sara Carbonero emprendió acciones legales. Pero parece que hay todavía espacio para que aparezcan nuevos protagonistas.

Iker Casillas y Claudia Bavel Gtres/Claudia Bavel

Al igual que este martes se ha subido a la palestra pública un exnovio de Claudia, también actor porno, para denunciar sus estrategias, ahora aparece otra fémina que dice haber estado con el exjugador del Real Madrid. Lo hace en conversación con ‘Ni que fuéramos Shhh’, queriendo poner de relieve que ha mantenido supuestos encuentros con Iker Casillas, pero que se consideraba una afortunada y no una más en una lista que ahora entiende como extensa. Así lo ha narrado Viviana Figaredo, colaboradora de programas de televisión en Paraguay, a María Patiño: “Yo pensaba que era la única, pero resulta que somos varias”, dice decepcionada al no sentirse tan especial ahora que el contexto ha cambiado.

“Empezó él a seguirme y me sorprendió. Supongo que le gustó alguna foto de mi culo y tal. Si me hubiera dicho de quedar conmigo, me hubiera ido directamente con él”, asegura la televisiva paraguaya, que no quiere esconder lo más mínimo la pasión que siente hacia Iker Casillas. Y eso que asegura que se siente traicionada, aunque sabía que estaban manteniendo una relación que no iba a perdurar demasiado en el tiempo, pues era más un entretenimiento: “Me dijo piropos del estilo qué linda estás. Cosas así del estilo que cualquier hombre puede enviar. Él nunca me manda alguna foto suya, él tampoco me pide que le enviara yo ninguna foto. Flirteamos hará hace unos seis meses. Yo sabía que esto no iba a ningún lado”, le confiesa al programa ‘Ni que fuéramos Shhh’. No esconde su afán de protagonismo y fama: “Yo tenía esperanzas en conocer a alguien importante., Yo quiero salir con alguien importante, me pone que sea alguien conocido”, mantiene, aunque alega que no le hace tanta gracia que, “de pronto, me he dado cuenta de que soy una de las cuarenta”.