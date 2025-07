Una colabora pillada con una “estrella del fútbol internacional”: besos y arrumacos

“El amor este verano le está sentando tan bien a la gente de ‘TardeAR’. De hecho, vais a flipar. Una de nuestras colaboradoras siente cosquillitas en el estómago. Y no por hambre, sino por una nueva ilusión por una estrella del fútbol”, comienza a anunciar Frank Blanco, mientras pasa la pantalla por Marta López, recién casada, Cristina Tárrega, “quien lleva 80 años casada con su marido”, Gloria Camila Ortega, que acababa de confirmar que no ha roto con su novio y otras dos féminas: Leticia Requejo, soltera, Lara Dibildos, con novio.

Aparcan el tema, para retomarlo minutos más tarde. Es ahí cuando aparece ya en escena Laura Cuevas, quien parece ser la agraciada que se pasea con un futbolista. Esa de la que aseguran que está de nuevo enamorada, tras el trajín que supuso su separación de su marido, una ruptura mediatizada y vendida por fascículos entre ‘TardeAR’ y ‘De viernes’. Ahora, la hija del que fuese mayoral de Cantora y que se ha criado con los hijos de Isabel Pantoja habría encontrado de nuevo el amor: “Ha dejado atrás sus lágrimas y ha pasado página”.

Laura Cuevas pillada con un futbolista

“Sí, tengo muchas ganas de salir a divertirme y estoy abierta a todo”, decía la protagonista tan solo dos semanas atrás en el mismo plató. Parece que no solo era un deseo, sino también un propósito que no quiso aparcar y que ha llevado a término. Al menos sí el sábado 28 de junio en Sevilla, en una conocida discoteca, la protagonista “vive una noche inolvidable en los brazos de una estrella de fútbol internacional”, anuncian desde el programa, mientras se emiten unas imágenes de ella vestida de blanco, mientras él se encarama a su cintura y la abraza por detrás mientras ríen, bailan y comparten copas. Una mano llega al pan y se posa en el trasero.

Laura Cuevas Gtres

Aunque ella antes de que pusieran las imágenes quiso dejar claro que no ha habido nada con nadie, después ha tenido que reconocer lo evidente. Y es que incluso se ven apasionados besos que no dejan lugar a dudas. “No se ve”, respira tranquila, porque a él no se le ve. No quieren desvelar la identidad del deportista, pues le invitan a él a dar el paso: “Vamos a aclarar que no se ve, porque no queremos que se vea. Protegemos la identidad de ese chico, que es un futbolista internacional, porque eso pertenece a vuestra intimidad. Si él quiere mañana decir algo, que lo diga…”. Suenan risas y todos sentencian “no lo creo”.

Laura Cuevas se excusa en que “la noche sevillana es muy especial, hacía calor, el chico era muy gracioso, muy simpático. Yo no sabía quién era al principio, después me voy enterando de cosas y tal, pero bueno, ya me había liado con él. A ver, tenía una boquita muy bonita el chico, era muy gracioso, muy simpático, nos caímos bien, nos hablamos al oído porque la música está fuerte…”. Todo se quedó en una noche divertida, sin compromiso y “no hay partido de vuelta”.