Eva Ugarte: la actriz que cumplió un sueño mientras lucha por el más grande

Eva Ugarte está de promoción con Adriana Torrebejano de su nueva serie, ‘¿A qué estás esperando?’, una adaptación cómica de las novelas eróticas de Megan Maxwell y que el próximo 20 de octubre se estrena en Atresplayer. Esto le lleva al plató de ‘El Hormiguero’, donde desgranarán los detalles de su nuevo proyecto y se sumarán a la diversión que Pablo Motos les proponga. También darse a conocer un poco mejor al público, pese a ser ya caras amigas para muchos. Eva siempre ha tenido claro que quería ser actriz, de ahí que comenzase a hacer sus pinitos a los 14 años.

Eva Ugarte con vestido negro. Gtres

Algo que descubrió gracias a la propuesta interpretativa de su colegio: “Tuve la suerte de que, en mi cole, una de las asignaturas era dramatización y hacíamos mucho teatro. En los recreos me implicaba creando y transformando obras. Y en BUP hacíamos una obra muy importante en Navidades. Hice un papel protagonista y me hice famosa en el colegio. Me llamaban la Pepa por la Zarzuela que protagonicé, ‘Agua, azucarillos y aguardiente’. Y yo era muy feliz. Me levanté una mañana, a los 14 años, y dije voy a ser actriz. Y nunca ha habido otro plan. Ha habido mucha formación, pero nunca me he dedicado a otra cosa”, destacaba allá por el 2000.

Tan claro lo tenía, que su familia siempre la apoyó en su sueño. De ahí que le facilitasen las cosas para completar su formación como actriz, lo cual le llevó a matricularse en el laboratorio de teatro de William Layton y también complementase su talento innato con nociones recibidas en la Real Escuela Superior de Arte Dramático. Esto le ha abierto a muchos proyectos, comenzando en el teatro y cosechando muy buena crítica, hasta que dio el salto a la televisión y el cine con papeles cada vez más relevantes. Así, la hemos podido ver en serie como ‘Velvet’, ‘Bajo sospecha’ o ‘Mira lo que has hecho’, siendo este su primer gran papel protagonista, compartiendo escena con Berto Romero, creador de la ficción. Por cierto, contó en ‘La Resistencia’ que su compañero se bajó el sueldo para que ambos cobrasen lo mismo. También ha hecho películas como ‘García, García’, ‘Fuimos canciones’ o ‘El juego de las llaves’.

Berto Romero y Eva Ugarte protagonizan "Mira lo que has hecho" larazon

En el aspecto personal, Eva Ugarte es un búnker. Pocos son los detalles que han trascendido sobre su intimidad, más allá de los que ella ha plasmado en sus entrevistas o en redes sociales. Así, mientras mantiene sus romances alejados de la atención mediática, no ha dudado en compartir su deseo de ser madre. Lo ha repetido en varias entrevistas, como aquella en 2019 en la que expresó que este sueño tiene claro que quiere cumplirlo desde que era una niña: “Desde que tengo conciencia de que soy mujer, quiero ser madre. Y estoy muy conectada con la serie. Donde más me toca a mí personalmente la serie es en el tema de los niños. Eso es lo que más me emociona en mi vida desde pequeña: yo quiero ser actriz y cuidar niños”, explicaba cuando estaba promocionando ‘Mira lo que has hecho’, serie en la que interpreta a una madre en apuros, de tres hijos, casada con Berto Romero, cómico y actor. Más allá de su deseo de ser mamá, ha reconocido que su truco estrella de belleza es beber mucha agua y reírse todo lo que pueda, además de una dieta equilibrada y algo de ejercicio. ¿Y amor? Sobre eso calla siempre.