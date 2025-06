La exclusiva de la boda de Marta López podría peligrar por su vestido de novia: "Te estoy pagando para que luzcas un vestido bonito"

Marta López y Alejandro Huerta se encuentran ultimando los preparativos para su gran día. El próximo 28 de junio la pareja dará el "sí, quiero" en El Mirador de Cuatro Vientos y su enlace promete ser uno de los eventos que más dará de qué hablar de la crónica social de nuestro país. En total, más de 400 invitados acompañarán a los novios en su enlace matrimonial.

Drama con el vestido de novia

Como era de esperar, Marta López ha cerrado la exclusiva de su boda con la revista "Lecturas". Esta tarde, la colaboradora ha coincidido con Luis Pliego en "TardeAR" y el director del medio ha sido muy claro sobre el asunto, poniéndola entre la espada y la pared por su vestido de novia.

El diseñador Jordi Dalmau, artífice de su vestido, se ha quejado de la conducta de Marta López, señalando que la televisiva no ha asistido a las pruebas de uno de los trajes que lucirá en su día.

Ante esta información, Luis Pliego ha sido muy tajante con la Marta López: "Es la boda del año, una boda que está todo el mundo esperando a verla. El jueves voy a mandar un equipo para que te pruebes el vestido".

"Fui a elegir el traje y ya está, Me estas agobiando mucho. Me ha echo muchos vestidos y he confiado en él. ¿Te parece normal que se cuestione en televisión? Yo he anulado algunas citas pero me parece ridículo que esté hablando de esto", se defendía la colaboradora de los ataques.

"Yo te he preguntado como son los vestidos y me estás diciendo que el segundo no sabes ni cómo es. Lo que más vale de la exclusiva es el vestido", sentencia Luis Pliego. "Tengo tres hijos, estoy trabajando, confió en un diseñador que me ha vestido muchas veces y sé que tiene magia en las manos y no estaba preocupada. Pero ahora he visto esto y estoy muy preocupada", zanjaba Marta López.

Polémica lista de invitados

Numerosos rostros conocidos del universo Mediaset acompañarán a la pareja en su boda. Raquel Bollo, Kiko Hernández, Leticia Requejo, Verónica Dulanto o Víctor Sandoval son algunos de los invitados que asistirán al enlace de Marta López y su pareja Alejandro.