Isa Pantoja, en shock tras la muerta de Julián Muñoz: " Con él sentía que éramos una familia y esa figura paterna"

Julián Muñoz ha fallecido a los 76 años en Marbella a causa de un cáncer de pulmón. Después de 9 días ingresado en la UCI del HC Marbella International Hospital, el exedil no ha podido superar esta enfermedad. Su familia no se ha separado de su lado en ningún momento y se encuentran devastados por la triste pérdida.

Tras el fallecimiento de Julián Muñoz, todas las miradas están puestas en sus familiares y en el clan Pantoja. Isa Pantoja ha sido la primera en pronunciarse en "Vamos a ver" sobre el exalcalde marbellí tras su muerte, dedicándole unas bonitas palabras al que fue pareja de su madre y que, durante tantos años, fue su padrastro y su "figura paterna". Nada más enterarse de la noticia, la joven ha reconocido que se ha quedado "en shock".

"Se veía que eran sus últimas horas y estaba malito, estoy en shock. Conmigo se portó súper bien, me trató con mucho cariño. Me cuidó y me quiso y yo a él también. Guardo recuerdos en Marbella súper buenos. Yo era muy niña, tenía 7 años y cuando me fui tenia 12, mi niñez fue muy buena, eso no quita lo que haya hecho", ha comenzado diciendo Isa Pantoja sobre la relación que mantuvo con Julián durante su infancia. "Se ha ido rodeado de toda su familia, se ha ido feliz. Yo con él sentía que éramos una familia, era como una figura paterna, me daba mucho cariño, lo recuerdo como una época buena. Estoy triste, me ha dado pena, veía el estado en el que estaba, tampoco tengo trato directo con él, ni por teléfono ni de verle", ha relatado.

LA CANTANTE ISABEL PANTOJA Y SU NOVIO JULIAN MUÑOZ POR LAS CALLES DE SEVILLAKORPA / © KORPA02/09/03 MARBELLA La Razón ©KORPA

Sobre qué era lo que más le gustaba de Julián Muñoz, la joven ha sido muy sincera: "No he sentido que me haya faltado una figura paterna. Yo con mi familia he tenido momentos muy buenos, con Dulce, con mi madre, no he sentido que me haya faltado un padre pero con él... Él decía lo que opinaba, tenía el mando en la casa y eso me gustaba. Ha marcado mi vida, en mi niñez marcó una etapa importante, era una persona cariñosa, atenta y que me escuchaba".

Antes de terminar su intervención en "Vamos a ver", Isa Pantoja no ha dudado en dar el pésame públicamente a la familia de Juliá Muñoz y pronunciarse sobre el comportamiento que ha tenido el exalcalde de Marbella con su madre en los últimos años. "Sé lo que se ha dicho pero realmente en mi casa no he visto como mi madre habla mal de Julián. Tampoco le he preguntado a ella. Ese rencor que tenía Julián me extraña porque con sus seres queridos ha terminado bien. Sin embargo el rencor con mi madre no ha avanzado, no ha sabido pasar página. Hasta sus últimos días ha seguido ahí. No estoy nada de acuerdo con eso", ha finalizado sobre el asunto, mostrándose al lado de su madre en este conflicto a pesar de la nula relación que mantienen a día de hoy.