El mensaje de Isabel Pantoja tras dar plantón a su hija en el hospital: "Soy humana"

Isa Pantoja tuvo que ser operada hace unas dos semanas a consecuencia de una apendicitis. La hija de la tonadillera más famosa de España pasó varios días ingresada en el hospital, rodeada de algunos de sus seres queridos, como su marido Asraf o Dulce Delapiedra, la que fuera su niñera. Quien no estaba era su madre, que se negó tanto a ir a visitarla al centro médico como a llamarla por teléfono para interesarse por su estado de salud, una dejadez que no sentó nada bien a su benjamina.

“Ni me ha llamado ni me ha querido venir a ver. No ha dado el paso. Igual que sabía perfectamente que no vendría a mi boda con Asraf, aunque muchos me dijeran que a lo mejor sí, en esta ocasión no tenía ninguna duda de que me iba a llamar o que iba a venir a verme. Incluso apostaba más por que viniera que por que me llamase”, expresó una rota Isa Pantoja en “Vamos a ver”, el programa en el colabora.

El pasado sábado 21 de septiembre, la tonadillera colgó el cartel de “no hay entradas” en el Recinto Ferial de Tenerife, donde ofreció un nuevo concierto de su gira por el 50º aniversario del comienzo de su carrera. Como es costumbre en Isabel Pantoja, compartió con su público algunas reflexiones antes de dar paso a sus temas más populares, y en una de esas ocasiones habló de los muchos errores que ha cometido a lo largo de su vida, un mensaje que podría ir dirigido a su hija Isa y al plantón que le dio en el hospital en uno de sus momentos más delicados.

Isabel Pantoja, su mensaje en Tenerife tras su salida de tono con la prensa: "Soy humana" Europa Press

“Defectos tengo muchísimos como todo el mundo, pero virtudes también, pues como todo el mundo, soy humana”, comenzó diciendo Isabel Pantoja, que añadió: “Me han dicho muchas veces ‘chiquilla, piénsalo antes de ir, o piénsalo antes de no sé qué…' y yo no lo he pensado. He ido directamente con el corazón”.

Una espontaneidad que en más de una ocasión le ha pasado factura, tal y como ella misma manifestó sobre el escenario. “Por eso me he llevado algún ‘¡pumba!’”, exclamó al tiempo que hacía el gesto de una bofetada.

Sin embargo, la bofetada en esta ocasión ha sido para su hija en forma de desplante. La distancia que ahora mismo es abismal, pero no lo suficiente como para que la pequeña de la familia no guardara la esperanza hasta el último momento de que su madre iría a visitarla al hospital, como sí hizo con su hermano Kiko Rivera cuando este fue intervenido del corazón.