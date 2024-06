Kiko Rivera: «Aunque las cosas no vayan bien no significa que no eches de menos»

Kiko Rivera vuelve a llamar la atención de sus seguidores con una publicación en Instagram llena de nostalgia... y ¿ganas de reconciliación? El hijo de Isabel Pantoja ha compartido fotos inéditas del pasado junto a sus hermanos Fran y Cayetano Rivera, con Isa Pantoja y también con la tonadillera.

La relación entre Isabel y sus hijos, Kiko e Isa, es prácticamente nula, de ahí que el reciente mensaje de la cantante a sus nietos durante un concierto en Almería no fuera recibido con agrado por sus hijos, especialmente por el Dj, que se ha mostrado crítico con ella.

"Hoy estuve viendo algunas fotos del pasado y no pude evitar emocionarme. A veces, aunque las cosas no vayan bien, no significa que no eches de menos. Aquí os dejo algunas", escribió el DJ junto a las imágenes. La reacción de sus seguidores ha sido inmediata. La mayoría le anima a que dé el paso y sea el primero en abrazar y volver a amar a esas personas. No quieren que se arrepienta y le aseguran que "el tiempo que pasa no vuelve".

"Yo he perdonado, pero tú allí y yo aquí", señaló recientemente sobre la relación con su madre. Y con sus hermanos siempre ha mantenido momentos de distanciamiento y acercamiento. Ahora Kiko está centrado en su carrera musical y agradecido a sus seguidores "todo el apoyo".

El tiempo dirá si esta publicación es el comienzo de una posible reconciliación en el clan Pantoja.