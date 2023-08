Jorge Javier Vázquez se hace de oro con un estratégico movimiento fuera de la televisión

Jorge Javier Vázquez decidió retirarse de la televisión por un tiempo cuando su programa estrella, ‘Sálvame’ comenzó a agonizar ante el anuncio de su cancelación. El equipo se enteró del cierre del espacio en pleno directo, pues la cúpula había decidido trabajar en buscar un sustituto a sus espaldas. Esto hizo mella no solo entre los colaboradores y también entre bambalinas, sino también a su rostro más popular, su presentador oficial. El comunicador no quiso estar en la recta final del espacio y se perdió sus últimos coletazos y su emotiva despedida. En su lugar, se refugió en sí mismo cogiéndose una baja médica, aunque también ha realizado viajes con los que mantener la mente ocupada, como así hizo en sus vacaciones en Creta y Argentina. Pero todo hace indicar que la vida continúa sonriéndole.

Jorge Javier Vázquez y Pablo Motos Gtres

A la espera de regresar a la parrilla de Telecinco con un nuevo proyecto, Jorge Javier Vázquez no para de recibir buenas nuevas tras el inesperado final de ‘Sálvame’. No solo a nivel profesional, pues prepara un nuevo programa de entrevistas en profundidad que competirá a partir de septiembre con ‘El Hormiguero’ de Pablo Motos. También recibe buenas noticias en el terreno económico y es que se acaba de hacer de oro gracias a un movimiento estratégico realizado a través de una de sus empresas.

Jorge Javier Vázquez siempre ha sabido que el mundo de la televisión le atraía, pero que a pesar de ser la estrella de la cadena su suerte puede cambiar. Así ha sido, pues no solo ha perdido ‘Sálvame’, sino también se ha quedado fuera del proyecto de ‘Gran Hermano Vip’. Quizá por eso ha tenido la precaución de asegurarse un porvenir más allá de la pequeña pantalla, protegiendo su patrimonio con inversiones y negociados alternativos que están registrados en su empresa principal, Jorge Javier S.L. Una sociedad que le ha dado muy buenas alegrías el año pasado, como así han publicado ahora desde ‘El Confidencial’.

Jorge Javier Vázquez Gtres

Las cuentas resultantes del ejercicio del año 2022 destacan que Jorge Javier Vázquez es un hacha en los negocios y que su fortuna no solo está protegida, sino que no para de crecer. A pesar de que en 2023 su presencia en televisión se ha visto drásticamente mermada y, con ello, también su fuente principal de ingresos, él no notará demasiado este bache profesional. Y es que su principal sociedad ha obtenido un beneficio neto en el ejercicio pasado de 254.798,01 euros. Un montante muy jugoso que responde a un movimiento estratégico que le ha ayudado a dar un empujón a sus cuentas.

Además de los numerosos ingresos obtenidos por sus apariciones en televisión y promociones publicitarias, el presentador ha visto incrementados sus beneficios. Por un lado, en 2022 aumentó su facturación y anotó 1,47 millones de euros, mientras que el año anterior se conformó con 1,38 millones. También, como administrador único de su propia empresa, recibió un montante por valor de 98.865,7 euros.

Jorge Javier Vázquez Desmontando a Séneca

A estos ingresos habría que restarle los gastos y las malas decisiones que le hacen facturar menos. Por un lado, están sus incursiones en el teatro, como ‘Desmontando a Séneca’, que no le fue tan productivo como esperaba. También tiene tentáculos en la producción de programas de televisión y radio. Además, hace diez años creó ‘El laboratorio de la Voz’, una escuela de canto e interpretación que anotó pérdidas de más de 45.000 euros, lo que no le augura mucho futuro. De ahí que el resultado final, sumando los ingresos y restando las pérdidas, le reconozca un beneficio de 254.798,01 euros. Que no cunda el pánico, que podrá llegar a fin de mes sin demasiados malabares.