La lapidaria frase que puso fin al matrimonio de Julio Iglesias e Isabel Preysler

El destino tenía todo predestinado para que Julio Iglesias se convirtiese en una estrella. En la noche de este miércoles, el programa ‘Lazos de Sangre’ de TVE, presentado por Jordi González con la inestimable colaboración de Chabeli Iglesias y su hermano Julio José, además de Ana Obregón, se ha repasado la vida del cantante más internacional que ha tenido España, hasta la llegada de la música urbana y el fenómeno Rosalía. Se han tocado los capítulos más importantes, pero entre ellos destaca el mediático divorcio de Isabel Preysler, con tres hijos en común, y que conmocionó a la opinión pública. Especialmente porque el público ha sido testigo de su ascenso al estrellato.

Julio Iglesias iba a triunfar, aunque él soñaba con hacerlo en el fútbol, donde fueron sus comienzos en el atractivo mundo de la popularidad. Jugó para el Real Madrid, pero un accidente de coche truncó sus pretensiones de perpetuar una carrera en los terrenos de juego, por lo que emprendió una nueva sobre los escenarios. Ganó el Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y desde ahí su carrera se disparó. También por ser uno de los personajes dorados de la prensa del corazón, por su posterior casamiento con Isabel Preysler, una joven filipina con exóticas facciones, que le daría tres hijos: Chabeli, Enrique y Julio José. Su relación fue intermitente, porque las giras del artista le impedían conciliar la vida familiar, lo que sentenció su matrimonio. Especialmente por la fama de mujeriego que arrastra el cantante.

Se prometieron amor eterno en 1971, pero su compromiso duró tan solo siete años. El punto final a su matrimonio llegó con una lapidaria frase pronunciada por Isabel Preysler, dispuesta a pedir el divorcio y comenzar una nueva vida, criar a sus hijos que ya creían desapegados de su figura paterna y, de paso, convertirse en la ‘reina de corazones’. La prensa se hizo eco de las palabras de una esposa cansada de esperar a su marido y escuchar constantes rumores de infidelidad, por lo que tras ganar el Mundial de Argentina, a su llegada a Madrid, en el mismo aeropuerto, le dijo: “Tú me pediste muchas veces que me casara contigo y yo te voy a pedir una única vez que me quiero separar de ti”.

Julio Iglesias instala su residencia fija en Miami y le cede la custodia completa de sus hijos a su exmujer. Chabeli Iglesias ha revivido estos capítulos y recuerda que fue su madre la que les dijo cuando ella tenía 7 años y sus hermanos 5 y 3, que “papá se va a ir a vivir a Estados Unidos y vosotros, por ahora, os quedáis aquí en España, conmigo”. Lo peor de todo es que “no nos dimos cuenta. Yo creo que me enteré cuando nació Tamara Falcó”, reconoce con humor su hermano, Julio José Iglesias en el especial.