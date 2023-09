Julio Iglesias, el 80 cumpleaños del hombre que no quiere envejecer

El próximo 23 de septiembre Julio Iglesiascumple 80 años, pero no tienen intención de hacer una gran celebración. Aseguran los que le conocen que no quiere fiestas «ni a lo grande ni a lo chico. No tiene intención de hacer nada especial. Le han llamado de muchos programas de televisión tanto de España como de fuera y le están pidiendo entrevistas por todos lados. Ha dicho que no y seguramente así se va a mantener». No quiere que le recuerden su edad aunque no tendrá más remedio que recibir miles de felicitaciones. Empezando por la de sus hijos y nietos. Es una fecha redonda e importante en la vida de cualquier persona cuando se ha llegado a esa etapa en perfectas condiciones físicas y mentales. En el caso del cantante así es como él mismo ha confirmado esto en conversaciones telefónicas con amigos. Se lo contó a Carlos Herrera en su programa y lo mismo hizo con Pepe Domingo Castaño cuando publicó su libro «Hasta que se me acaben las palabras». Ambos, junto a Ramón Arcusa, pertenecen al grupo más cercano con los que Iglesias mantiene una relación directa y a los que informa cuando se publican historias falsas sobre su salud.

GRAF715. MADRID, 31/05/2023.- Hace unos días, algunas informaciones aseguraban que la salud del cantante español Julio Iglesias no era buena, unos comentarios que sus amigos más cercanos han negado y que este miércoles el cantante corrobora con un rotundo: "Estoy DPM".A través de su cuenta de Instagram, Iglesias (Madrid, 1943) escribe sentirse preocupado por el revuelo "que causa el haber elegido un pequeño tiempo de soledad" que le ha llevado a apartarse del foco público. Intagram/Julio Iglesias/ EFE

Uno de los que más interviene públicamente es Ramón Arcusa que no tiene inconveniente en responder cuando se le pregunta por el estado de ánimo de su íntimo. Hubo unas informaciones que llegaban desde un canal de Miami en las que se aseguraba que se encontraba en silla de ruedas, que estaba perdiendo la memoria y que no se acordaba de la mayoría de sus canciones. El componente del Dúo Dinámico desmintió esos bulos a quien esto firma: «Pero, qué tonterías son esas? Está lúcido como siempre. Es el artista más inteligente de todos», zanjaba.

Julio Iglesias vive su vida con tranquilidad entre Punta Cana, las Bahamas, donde tiene su residencia fiscal, y Miami. Guarda su intimidad bajo siete llaves y, como su vida de conciertos se encuentra parada, sus apariciones públicas también desaparecieron. Hubo un tiempo antes de que estallara la pandemia en que su intención era mantener una gira por ciudades de Estados Unidos y después por Europa. Instalarse en su finca de Ojén y desde allí moverse por España con su avión privado. Tenía previsto rondar sus éxitos en el festival de Perelada donde nunca había fallado y presentarse ante su público entregado un 5 de agosto en el Marenostrum de Fuengirola y recorrer otras capitales donde el aforo estaba completo. El Covid fue el punto de inflexión en la vida del artista cuya trayectoria musical forma parte de los récords Guiness. Se encerró en su paraíso de Punta Cana y de ahí no quiso moverse. Miranda y sus hijos permanecían en Miami. «Estoy en mi paraíso sin salir, porque soy una persona de alto riesgo», dijo a Herrera . Y así era, aunque seguía trabajando. Decían que estaba remasterizando su discografía.

Julio Iglesias y MIranda Rijsburger larazon

Su familia ocupa mucho de su tiempo. Salvo Miguel, el pequeño, el resto de sus hijos ya son mayores de edad. Con Miranda su relación es estable y más dependiente emocionalmente de ella que hace años. Una mujer que ha formado parte de sus campañas promocionales con reportajes familiares de película . Nada más. Vive en Miami donde se encuentra su cuartel general. Algunos dicen que cantará cuando se inaugure el nuevo estadio del Real Madrid. Saldrá a escena no por sus 80, sino por el equipo de fútbol de sus amores.