Lazos de sangre: Ana Obregón desvela sus secretos con Julio Iglesias: "Mi amigo del alma"

Ana Obregón ha sido la invitada de honor del especial de ‘Lazos de Sangre’ dedicado a Julio Iglesias. El artista español que más éxito ha tenido fuera de nuestras fronteras en la historia de la música, hasta la llegada de Rosalía y otros referentes urbanos. Pero detrás del artista hay una persona con sus miedos, sus inquietudes, sus sueños y anhelos que poca gente ha tenido el privilegio de conocer de verdad. De sentarse tranquilamente horas y horas a charlar sobre lo divino y lo mundano. Una de las pocas privilegiadas ha sido Ana Obregón, quien se considera “amiga del alma” del cantante, después de toda una vida compartiendo buenos y malos momentos.

“Con Julio Iglesias nunca sabemos dónde termina la historia real y donde empieza la leyenda, pero quizá alguien con quien sí tiene un vínculo muy especial, me va a ayudar a aclarar algunas cosas”, con estas palabras Jordi González presentaba a Ana Obregón, que salió al plató emocionada. “Me hace mucha ilusión este homenaje a mi querido Julio. Para mí es un honor que sea mi amigo del alma, es un honor, porque es una leyenda viva, nos olvidamos que es el cantante latino con más éxito de la historia”, dice nada más saludar al presentador.

Ana Obregón siente un cariño especial por el cantante, con el que ha tenido el placer de trabajar, pero con el que congenió tan bien que logró convertirse en miembro de su exclusivo club de íntimos. “A Julio Iglesias cada día se le quiere más, como amigo. Yo conozco más el lado personal que el profesional, porque viví unos años en su casa, en Los Ángeles, dos años, pero aquí lo importante es que he conocido el lado humano, ese que no conoce la gente, ese lado humano de todo personaje público y uno tan grande como Julio. Eso pocos lo conocen y me encanta estar aquí para aclararlo”. Y así lo hizo.

“Nos conocimos a través de mis padres, porque mis padres eran muy amigos de Isabel y Julio. De hecho, de un amigo en común de ellos, estuvieron en su boda. Y a raíz de eso desde pequeñita, Julio ha sido muy querido en mi casa y viceversa”, relata la actriz cómo fueron sus inicios amistosos con el cantante, con el que incluso vivió durante dos años. “Viviendo en Los Ángeles, en un apartamento bastante horroroso y cutre, tuve un evento horrible. Entraron en mi casa dos afroamericano, que no me hicieron nada, porque vieron que ahí no podían robar nada, pero a mí después me dio un ataque de ansiedad. Mi amigo Toncho, que vivía en ese momento en Los Ángeles, porque fue el despegue de la carrera de julio en Estados Unidos, vino a buscarme. Me dio un ataque de ansiedad, me llevaron al hospital y se enteró Julio. Julio habló con mis padres y les dijo ‘que se venga a vivir conmigo’. Total, que pasé de un cutrerío a vivir en Bel-Air”, recuerda divertida, también porque aprovechó para contar algunas anécdotas: “Esa casa fue una casa de locos, que da para escribir un libro increíble”, asegura, recordando el día que llamó la Casa Blanca con Ronald Reagan al teléfono o cuando Spielberg le dejó una nota a Ana Obregón a través de la cocinera.