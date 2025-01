Manolo Sarriá sufre un grave accidente doméstico: “Muchísima sangre, todo muy aparatoso”

Manolo Sarriá no ha comenzado el 2025 de la mejor manera y es que lo hace con la cara casi desfigurada. Así se presenta ante el público el cómico y presentador, dejando estupefacta a Sonsoles Ónega en su entrevista. El profesional de la risa y la comunicación se ha presentado con el rostro magullado y apósitos que le protegen la herida que le ha dejado el rostro amoratado. Así, se ha presentado ante la audiencia de ‘Y ahora Sonsoles’ para explicar qué le ha sucedido y por qué ha tenido que recibir puntos de sutura en la frente, concretamente en la zona del entrecejo. Los hematomas son tan escandalosos que en las redes sociales han impactado a propios y extraños, haciendo que su nombre cada vez gane más puestos en el listado de lo más comentado del día. No es para menos.

“Manolo Sarriá ha sufrido un grave accidente doméstico que le ha producido graves lesiones. El integrante del mítico Dúo Sacapuntas sufrió un golpe en su casa en Fin de Año”, comenzaba a explicar la presentadora de Antena 3 a su maltrecho invitado. Dispuesto a dar la última hora sobre su estado de salud y detalles sobre cómo ha terminado tan mal parado para iniciar el 2025: "Aquí estoy ya bastante recuperado, bastante bien y sin problemas ninguno, gracias a Dios. Estábamos arreglando un poco la casa, la mesa, porque cenábamos aquí el día de Nochevieja. Se cayó algo y nosotros tenemos una mesa que es un tablero de cristal, no me di cuenta y no controlé la distancia y al agacharme para cogerlo me pegué en el entrecejo con el pico de la mesa”, narraba el humorista el serio golpe que casi termina en tragedia.

Las muecas de dolor de Sonsoles Ónega no han pasado desapercibidas y es que el relato pone los pelos de punta a todos: “Me pusieron cinco puntos de sutura con el dolor de aquello, muchísima sangre, todo muy aparatoso. Me fui al ambulatorio, me atendieron de lujo y me cosieron ahí”, destaca Manolo Sarriá, que despertó aún peor el primero de enero: “Al día siguiente los ojos morados y parecía que me habían dado una paliza”. Aún le toca lidiar con los estragos del accidente doméstico que le ha trastocado los planes en el remate final de las Navidades. No está siendo el mejor inicio de año, pero no ha perdido la esperanza de remontar y conseguir que el 2025 sea su año: “Con ganas de empezar ya todo bien”, confiesa antes de despedirse para continuar su convalecencia en casa.